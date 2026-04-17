"غوغل" متهمة بتسليم بيانات مستخدمين للهجرة الأميركية دون إخطار مسبق

تواجه شركة "غوغل" اتهامات بانتهاك تعهداتها المتعلقة بحماية خصوصية المستخدمين، بعد تسليم بيانات أحد المستخدمين إلى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية دون إخطار مسبق، وفق شكاوى تقدمت بها مؤسسة "الحدود الإلكترونية" إلى سلطات في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك.

وتقول المؤسسة إن "غوغل" خالفت وعدًا معلنًا بإبلاغ المستخدمين قبل مشاركة بياناتهم مع الجهات الحكومية، ما حرمهم من فرصة الاعتراض على الطلبات القانونية. وتستند الشكوى إلى حالة طالب دكتوراه كان يقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية، حيث سُلّمت بياناته إلى السلطات في 2025 دون إعلامه مسبقًا.

وبحسب التفاصيل، طلبت إدارة الهجرة والجمارك من "غوغل" معلومات تشمل عناوين بروتوكول الإنترنت ومواقع المستخدم وسجلات نشاطه، وهي بيانات يمكن استخدامها لتتبع تحركاته وتواصله. ولم يتلقَّ المستخدم إشعارًا إلا بعد تنفيذ الطلب، ما اعتبرته المؤسسة خرقًا للإجراءات الوقائية التي تتيح الطعن في مثل هذه الطلبات.

وطالبت الشكوى بفتح تحقيق في ما وصفته بممارسات "خادعة"، مرجحة أن تكون هذه الانتهاكات قد تكررت في حالات أخرى. وأكدت أن الإخطار المسبق يُعد عنصرًا أساسيًا لحماية الحقوق، خصوصًا في ظل مخاوف من استهداف مستخدمين بسبب أنشطة محمية قانونًا.

وفي موازاة الضغوط القانونية، تواجه "غوغل" انتقادات داخلية متزايدة، إذ وقّع نحو 900 موظف رسالة تدعو إلى وقف التعاون مع إدارات الهجرة والجمارك وحماية الحدود الأميركية، وسط مطالبات بحماية العاملين من تداعيات سياسات الترحيل.

كما أثارت علاقات الشركة مع جهات حكومية وشركات أمنية، بينها "لوكهيد مارتن" و"بالانتير"، جدلًا بشأن استخدام تقنياتها في مجالات أمنية وعسكرية، في وقت تواصل فيه تقديم خدمات سحابية لقطاعات حكومية أميركية.

وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش أوسع حول دور شركات التكنولوجيا في مشاركة البيانات مع السلطات، وحدود التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الخصوصية.