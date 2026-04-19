تحذيرات من نموذج "ميثوس" قبل وصوله إلى البنوك العالمية

تستعد مؤسسات مصرفية عالمية للحصول خلال الأيام المقبلة على حق استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "ميثوس" الذي تطوره شركة "أنثروبيك"، في خطوة تأتي وسط تحذيرات متزايدة من مسؤولين ماليين وتنظيميين بشأن مخاطره المحتملة على الاستقرار السيبراني والمالي.

وكانت "أنثروبيك" قد حصرت إتاحة النموذج حتى الآن في عدد محدود من الشركات، معظمها في الولايات المتحدة، بينها "أمازون" و"أبل" و"مايكروسوفت"، قبل أن تعلن قرب توسيع الوصول إليه ليشمل مؤسسات مالية في المملكة المتحدة.

وقالت مسؤولة العمليات في الشركة لمنطقة المملكة المتحدة وأيرلندا وشمال أوروبا، بيب وايت، إن هذا التوسع سيبدأ خلال الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى اهتمام كبير أبداه رؤساء تنفيذيون بريطانيون في الأيام الأخيرة.

وتقول "أنثروبيك" إن "ميثوس" يثير مستوى غير مسبوق من القلق بسبب قدراته العالية على اكتشاف الثغرات في الأنظمة التقنية واستغلالها، وهو ما قد ينعكس، بحسب الشركة، على الاقتصاد والسلامة العامة والأمن القومي إذا أسيء استخدامه.

وحضر ملف النموذج بقوة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة هذا الأسبوع في واشنطن، حيث ناقش وزراء مالية ومصرفيون ومنظمون آثاره المحتملة، بالتوازي مع بحث تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في الاقتصاد العالمي.

وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، إن المسألة تستدعي اهتمامًا مباشرًا من وزراء المالية، معتبرًا أن الخطر المرتبط بـ"ميثوس" لا يزال غير واضح الحدود، ما يفرض تطوير ضمانات وإجراءات تحمي متانة النظام المالي.

من جهته، وصف محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، التحدي بأنه بالغ الجدية، محذرًا من سرعة تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى معضلة تواجه الجهات التنظيمية بشأن توقيت فرض القواعد الناظمة، إذ إن التشدد المبكر قد يعرقل التطور، بينما قد يؤدي التأخر إلى فقدان السيطرة.

كما رأت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن حالة "أنثروبيك" و"ميثوس" تبرز حاجة ملحة إلى إطار حوكمة واضح، يسمح بالاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنية، ويحد في الوقت نفسه من مخاطر وقوعها في الأيدي الخطأ.

وبحسب التقرير، كان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد دعا رؤساء مصارف أميركية كبرى إلى اجتماع في واشنطن الأسبوع الماضي لمناقشة النموذج، مع تركيز خاص على البنوك ذات الأهمية النظامية. ومن المرتقب أن يفتح المنظمون في المملكة المتحدة نقاشًا مماثلًا مع قيادات مصرفية ومسؤولين حكوميين خلال الأسابيع المقبلة.