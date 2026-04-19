تسريب وثائق تكشف ضغوط "أمازون" لرفع الأسعار خارج منصتها

كشفت وثائق رُفعت عنها السرية حديثًا في ولاية كاليفورنيا عن اتهامات لـ"أمازون" بممارسة ضغوط على بائعين مستقلين لرفع أسعار منتجاتهم في مواقع منافسة، بما يضمن بقاء الأسعار على منصتها عند مستويات مساوية أو أدنى، وفق ما تؤكده دعوى مكافحة احتكار رفعتها الولاية.

وتضم المواد الجديدة رسائل داخلية وشهادات قانونية وعروضًا تقديمية سرية حصل عليها المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، ضمن القضية المرفوعة منذ عام 2022، والتي تتهم الشركة باتباع ممارسات تضر بالمنافسة وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وبحسب الاتهامات، استخدمت "أمازون" أدوات آلية لتعقب أسعار السلع التي يطرحها البائعون أنفسهم على منصات أخرى مثل "وولمارت" و"تارغت"، ثم مارست ضغوطًا عليهم حين تظهر تلك السلع بأسعار أقل خارج موقعها، من خلال تقليص ظهورها داخل المنصة أو حرمانها من مزايا بيع أساسية، أبرزها خانة "Buy Box" التي تمنح المنتج فرصة أكبر للوصول إلى المشترين.

وتورد الشهادات أمثلة على ذلك، بينها إفادة صاحب شركة ملابس قال إن أحد منتجاته فقد امتياز الظهور المميز لأن سعره على "أمازون" كان أعلى بسنت واحد فقط من سعره على "وولمارت"، ما دفعه إلى تعديل السعر في الموقع المنافس أو تغيير رمز المنتج لتفادي الرصد.

وفي شهادة أخرى، قال أحد موردي مستلزمات الحدائق في بنسلفانيا إن مبيعاته على "أمازون" كانت تتراجع بنحو 80% عندما يفقد منتجه هذه الميزة بسبب انخفاض سعره في مواقع أخرى، مضيفًا أنه اضطر في إحدى الحالات إلى رفع الحد الأدنى للسعر المعروض على "Wayfair" حتى يستعيد المنتج موقعه على منصة "أمازون".

كما تشير الوثائق، بحسب سلطات كاليفورنيا، إلى أن موظفين في الشركة كانوا على علم بتأثير هذه السياسات في السوق، بل سعوا إلى استخدامها لإضعاف قدرة منصات منافسة على جذب البائعين. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة القضية في 19 كانون الثاني/يناير 2027.

في المقابل، نفت "أمازون" هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها مضللة وخاطئة بالكامل، مؤكدة أنها تعمل على إبراز العروض ذات الأسعار التنافسية بما يخدم المستهلك ويحافظ على ثقته.