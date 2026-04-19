"كانفا" تعلن إطلاق وكلاء ذكاء اصطناعي لتنفيذ المهام الإبداعية المعقدة

قدمت الشركة ما أسمته "الوكلاء المبدعون"، وهم أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على تنفيذ مهام مركبة، من بينها إعادة تكييف الحملات الإعلانية لتناسب منصات مختلفة، مثل تحويل محتوى مخصص لـ"إنستغرام" إلى صيغة ملائمة لـ"تيك توك" بصورة شبه تلقائية...

أعلنت شركة "كانفا" الأسترالية إطلاق تحديث جديد تحت اسم "كانفا إيه آي 2.0"، في خطوة تقول إنها تمثل أكبر تحول تقني في تاريخ المنصة، مع توسيع دورها من أداة تصميم إلى بيئة إبداعية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويعتمد التحديث، وفق الشركة، على ما تصفه بـ"الذكاء السياقي"، بما يتيح للمنصة فهم هوية العلامة التجارية للمستخدم وتطبيقها تلقائيًا على المشاريع المختلفة، وهو ما من شأنه تقليص الوقت اللازم للتعديلات اليدوية.

ومن أبرز الإضافات في الإصدار الجديد تطوير "استوديو السحر" ليتمكن من تحويل الأوامر النصية إلى عروض تقديمية كاملة تتضمن بيانات ومخططات تفاعلية، إلى جانب إطلاق "مختبر الأحلام"، وهو محرك جديد لتوليد الصور يستند إلى تقنيات "ليوناردو إيه آي" التي استحوذت عليها "كانفا" سابقًا.

كما قدمت الشركة ما أسمته "الوكلاء المبدعون"، وهم أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على تنفيذ مهام مركبة، من بينها إعادة تكييف الحملات الإعلانية لتناسب منصات مختلفة، مثل تحويل محتوى مخصص لـ"إنستغرام" إلى صيغة ملائمة لـ"تيك توك" بصورة شبه تلقائية.

وفي جانب التكامل المهني، عززت "كانفا" ارتباط منصتها بأدوات إنتاجية معروفة مثل "غوغل وورك سبيس" و"مايكروسوفت 365"، كما أدرجت تقنيات "أفينيتي" الاحترافية ضمن واجهتها المبسطة، في محاولة لتقريب المسافة بين الاستخدامات الاحترافية وتجربة المستخدم العادي.

وأكدت الشركة أيضًا استمرار العمل بما تسميه "مبادرة الدرع المبدع"، وهي آلية تقول إنها توفر حماية قانونية للمحتوى المنتج عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، مع تغطية للشركات التي تستخدم هذه المواد في حملاتها الإعلانية.

وبحسب ما أُعلن، يتوفر "كانفا إيه آي 2.0" حاليًا لمشتركي "كانفا برو" و"كانفا للمجموعات"، على أن تُتاح بعض مزاياه الأساسية للمستخدمين المجانيين تدريجيًا خلال الربع الحالي من العام.