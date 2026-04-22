تحديات أبرزها سباق الذكاء الاصطناعي: "أبل" تعيّن جون تيرنوس خلفًا لتيم كوك

أعلنت شركة "أبل" تعيين جون تيرنوس رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها، خلفًا لتيم كوك، على أن يتسلّم منصبه في 1 أيلول/سبتمبر 2026، فيما ينتقل كوك إلى موقع الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة.

ويأتي هذا التغيير بعد نحو 15 عامًا أمضاها كوك على رأس الشركة، منذ توليه المنصب في 2011 خلفًا للمؤسس الشريك ستيف جوبز. وخلال هذه الفترة، قاد كوك مرحلة توسع واسعة عززت حضور "أبل" عالميًا، ورسخت مكانة منتجاتها، ولا سيما "آيفون"، في الأسواق.

وقالت الشركة إن تيرنوس، البالغ 50 عامًا، يشغل حاليًا رئاسة هندسة الأجهزة، وهو من الأسماء البارزة داخل "أبل" منذ انضمامه إليها في 2001. وكان له دور في تطوير عدد من منتجات الشركة، بينها "أبل ووتش" و"إيربودز".

وأشاد كوك بخلفه، واصفًا إياه بأنه يجمع بين عقلية المهندس وروح الابتكار، فيما قال تيرنوس إنه يتولى المسؤولية بتقدير كبير، متعهدًا الحفاظ على القيم والرؤية اللتين طبعتا مسيرة الشركة على مدى نصف قرن.

وخلال ولاية كوك، أطلقت "أبل" منتجات وخدمات جديدة، من بينها "أبل ووتش" و"أبل ميوزك" و"أبل تي في+". كما ارتفعت القيمة السوقية للشركة من نحو 350 مليار دولار عند بداية توليه المنصب إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، فيما تجاوزت أرباحها السنوية 100 مليار دولار.

ورغم متانة أعمال "أبل" الأساسية في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، فإن الرئيس التنفيذي الجديد سيتسلم إدارة الشركة في مرحلة تواجه فيها تحديات متزايدة، أبرزها الضغوط المرتبطة بتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي ودمجها في منتجاتها، إلى جانب ضعف الإقبال على بعض الأجهزة الحديثة مثل "فيجن برو".