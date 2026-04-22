"تشات جي بي تي إيميجز 2.0": قفزة نوعية في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أوبن أيه آي" إطلاق الإصدار الجديد من أداة توليد الصور "شات جي بي تي إيميجز 2.0"، في خطوة تعكس تطورًا ملحوظًا في قدرات النماذج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لا سيما في فهم التعليمات وتحسين جودة المخرجات البصرية.

وتركز النسخة الجديدة على تعزيز دقة الصور واتساقها، مع تحسين القدرة على تفسير أوامر المستخدم قبل تنفيذها، ما يقلل من الأخطاء الشائعة التي كانت تظهر في الإصدارات السابقة، خاصة في ما يتعلق بتشوه التفاصيل أو عدم التزام التعليمات.

كما تتيح الأداة توليد عدة صور انطلاقًا من طلب واحد، مع الحفاظ على أسلوب بصري موحد، إضافة إلى قدرتها على إنتاج صور عالية الدقة تتجاوز 2048 بكسل، مع تحسين ثبات العناصر داخل الصورة الواحدة.

وتبرز إحدى أهم مزايا التحديث في القدرة على دمج النصوص داخل الصور بدقة، سواء في التصاميم أو القصص المصورة أو المواد البصرية التوضيحية، وهو ما يعزز استخدامها في مجالات التصميم والتعليم وصناعة المحتوى.

وتشير تقارير تقنية إلى أن الصور الناتجة عن الأداة باتت أكثر واقعية، إلى درجة يصعب معها التمييز بينها وبين الصور التي ينتجها البشر، مقارنة بالإصدارات السابقة التي كانت تكشف بسهولة عن طابعها الاصطناعي.

وتسعى "أوبن أيه آي" من خلال هذه التحديثات إلى تحويل الأداة من مجرد وسيلة لتوليد الصور إلى منصة إبداع رقمي متكاملة، قادرة على دعم الاستخدامات اليومية، من إعداد المواد البصرية إلى تطوير محتوى تفاعلي متقدم.

وأوضحت الشركة أن الأداة تتيح للمستخدمين توليد عدد محدود من الصور مجانًا يوميًا، مع إمكانية الوصول إلى مزايا إضافية عبر الاشتراك المدفوع، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية، إذ يمكن تشغيلها مباشرة من داخل واجهة المحادثة.