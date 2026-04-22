"ديب إل" توسّع خدمات الذكاء الاصطناعي بإطلاق ترجمة صوتية فورية للاجتماعات

أعلنت شركة "ديب إل" إطلاق مجموعة أدوات جديدة للترجمة الصوتية الفورية، تستهدف الاجتماعات والمحادثات عبر الهاتف المحمول والويب، إضافة إلى الاستخدامات الجماعية داخل بيئات العمل، في خطوة تعكس توسّعها خارج نطاق الترجمة النصية التقليدية.

وتشمل الحزمة الجديدة تطبيقات مخصّصة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى الترجمة أثناء الحديث بلغات مختلفة، أو قراءة النص المترجم مباشرة على الشاشة، مع إمكانية دمجها في منصات الاجتماعات مثل "زوم" و"مايكروسوفت تيمز".

وأتاحت الشركة واجهة برمجة تطبيقات (API) تُمكّن المطوّرين والشركات من بناء حلول مخصّصة، لا سيما في مجالات مثل مراكز الاتصال وخدمة العملاء.

ونقل موقع "تك كرانش" عن الرئيس التنفيذي للشركة، جاريك كوتيلوفسكي، قوله إن الانتقال إلى الترجمة الصوتية يمثل تطورًا طبيعيًا بعد سنوات من التركيز على النصوص، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي يكمن في تحقيق توازن بين سرعة الاستجابة ودقة الترجمة.

وأوضحت "ديب إل" أن الخدمة متاحة حاليًا بشكل محدود، مع فتح باب التسجيل للمؤسسات عبر قائمة انتظار، إلى جانب توفير تطبيقات للمحادثات الصوتية عبر الأجهزة المحمولة والويب.

كما تتيح الأدوات الجديدة إجراء محادثات جماعية في بيئات مثل الدورات التدريبية وورش العمل، عبر الانضمام باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، فيما تعتمد التقنية على نماذج قادرة على التكيّف مع المصطلحات المتخصصة، بما في ذلك أسماء الشركات والمفردات القطاعية.

ويرى كوتيلوفسكي أن هذه التقنيات ستسهم في إعادة تشكيل خدمات الدعم والتواصل، من خلال تمكين الشركات من تقديم خدمات بلغات متعددة دون الحاجة إلى توظيف متحدثين بكل لغة، وهو ما قد يخفف التكاليف ويعالج نقص الكفاءات.