فلوريدا تفتح تحقيقًا جنائيًا مع "أوبن إيه آي" بشأن هجوم إطلاق النار في حرم الجامعة

تستند الخطوة إلى مراجعة مراسلات رقمية نُسبت إلى المتهم في القضية، فينيكس إكنر، وتفيد بأنه استخدم "تشات جي بي تي" قبل الهجوم لطلب معلومات تتصل بالسلاح والذخيرة وتوقيت التوجه إلى الحرم الجامعي...

أعلنت ولاية فلوريدا فتح تحقيق جنائي مع شركة "أوبن إيه آي" على خلفية الاشتباه في دور محتمل لـ"تشات جي بي تي" في هجوم إطلاق النار الذي وقع في جامعة ولاية فلوريدا عام 2025، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.

وجاء الإعلان من المدعي العام للولاية جيمس أوثماير، الذي قال إن التحقيق سيبحث ما إذا كانت الشركة تتحمل مسؤولية جنائية عن استخدام الأداة في سياق الجريمة.

وبحسب بيان رسمي من مكتب المدعي العام وتقارير صحافية أميركية، تستند الخطوة إلى مراجعة مراسلات رقمية نُسبت إلى المتهم في القضية، فينيكس إكنر، وتفيد بأنه استخدم "تشات جي بي تي" قبل الهجوم لطلب معلومات تتصل بالسلاح والذخيرة وتوقيت التوجه إلى الحرم الجامعي.

كما نُقل عن أوثماير قوله إن السلطات طلبت من "أوبن إيه آي" معلومات عن سياساتها الداخلية المتعلقة بالتعامل مع تهديدات إيذاء الآخرين أو إيذاء النفس، وآليات الإبلاغ عن الجرائم المحتملة.

في المقابل، رفضت "أوبن إيه آي" تحميل "تشات جي بي تي" مسؤولية الهجوم، ونقلت "تيك كرانش" عن متحدثة باسم الشركة قولها إن ما جرى في جامعة ولاية فلوريدا كان مأساة، لكن المنصة ليست مسؤولة عن تلك الجريمة.

ووقع هجوم جامعة ولاية فلوريدا وقع في 17 نيسان/أبريل، حيث يواجه المتهم تهمتي قتل من الدرجة الأولى وسبع تهم شروع في القتل، فيما تأجلت محاكمته إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

ولا تُثبت هذه المعطيات، حتى الآن، مسؤولية جنائية على "أوبن إيه آي"، بل تؤكد وجود تحقيق معلن من سلطات فلوريدا في هذا الاتجاه.