"أنثروبيك" تحقق في وصول غير مصرّح به إلى نموذج "ميثوس" السيبراني

خضع النموذج لتقييم من "معهد أمن الذكاء الاصطناعي" البريطاني، الذي قال الأسبوع الماضي إن "ميثوس" يمثل مستوى أعلى من التهديد مقارنة بالنماذج السابقة...

أعلنت شركة "أنثروبيك" أنها تحقق في تقرير يفيد بحصول مستخدمين غير مخوّلين على وصول إلى النسخة التجريبية من نموذج "Claude Mythos Preview"، وهو نموذج لم يُطرح للعامة بسبب قدراته المتقدمة في اكتشاف الثغرات الأمنية وإمكان توظيفه في هجمات سيبرانية.

وجاء موقف الشركة بعد تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء 22 نيسان/أبريل 2026، قال إن عددًا محدودًا من الأشخاص تمكّنوا من الوصول إلى النموذج عبر بيئة تخصّ أحد المورّدين الخارجيين المتعاملين مع "أنثروبيك".

وقالت الشركة إنها تراجع مزاعم تتعلق بوصول غير مصرّح به من خلال إحدى بيئات مزوّد طرف ثالث. وبحسب التقرير، فإن الوصول تمّ في اليوم نفسه الذي بدأت فيه "أنثروبيك" إتاحة النموذج لعدد صغير من الشركات، بينها "أبل" و"غولدمان ساكس"، لأغراض الاختبار.

وأضافت "بلومبرغ" أن أحد الأشخاص المعنيين بالوصول كان يعمل لدى متعاقد خارجي مع "أنثروبيك"، وأن المجموعة استخدمت أساليب معروفة لدى باحثي الأمن السيبراني. وذكر التقرير أن هؤلاء لم يشغّلوا أوامر هجومية على النموذج، بل انصبّ اهتمامهم على تجربة التقنية.

ومع ذلك، يثير الحادث المحتمل مخاوف إضافية بشأن حماية النماذج ذات القدرات الحساسة من الوصول غير المشروع، خصوصًا في ظل تحذيرات رسمية سابقة من المخاطر السيبرانية المرتبطة بـ"ميثوس".

وكان وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني، كانيشكا نارايان، قد قال إن على الشركات البريطانية أن تقلق من قدرة النموذج على رصد نقاط الضعف في الأنظمة التقنية، بما قد يفتح المجال أمام استغلالها من قراصنة.

كما خضع النموذج لتقييم من "معهد أمن الذكاء الاصطناعي" البريطاني، الذي قال الأسبوع الماضي إن "ميثوس" يمثل مستوى أعلى من التهديد مقارنة بالنماذج السابقة. وذكر المعهد أن النموذج قادر على تنفيذ هجمات متعددة الخطوات، واكتشاف ثغرات في الأنظمة من دون تدخل بشري، وهي مهام قد تستغرق من متخصصين أيامًا لإنجازها.

وأشار التقييم أيضًا إلى أن "ميثوس" أصبح أول نموذج ذكاء اصطناعي ينجح في اجتياز محاكاة لهجوم سيبراني من 32 خطوة وضعها المعهد، بعدما حلّ التحدي في ثلاث محاولات من أصل 10.