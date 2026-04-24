اختراق وتسريب بيانات شخصيّة يربك مسافري خدمات "إنترريل" حول العالم

يواجه مسافرون في أوروبا مخاوف وتكاليف إضافية لاستخراج جوازات سفر جديدة، بعد عرض بيانات شخصية سُرقت من شركة "يوريل" المشغلة لخدمات "إنترريل" للبيع على الإنترنت المظلم.

وكانت بيانات أكثر من 300 ألف مسافر أوروبي قد تعرضت للوصول غير المصرح به في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وشملت أرقام جوازات سفر وأسماء وأرقام هواتف وبريدًا إلكترونيًا وعناوين سكن وتواريخ ميلاد.

وأبلغت "يوريل" عملاءها هذا الأسبوع بأن البيانات التي نُسخت خلال الحادث الأمني عُرضت للبيع على الإنترنت المظلم، وأن عينة منها نُشرت عبر تطبيق "تيليغرام"، ما أثار غضبًا وارتباكًا بين المتضررين.

وقالت هيئة الجوازات البريطانية لأحد العملاء المتضررين إن عليه إلغاء جواز سفره لمنع استخدامه في أنشطة احتيالية، مع دفع رسوم كاملة لاستخراج بديل تبلغ 102 جنيه إسترليني، فيما قال عميل في الدنمارك إن تكلفة الاستبدال قد تتجاوز 200 جنيه إسترليني.

ودعت "يوريل" المتضررين إلى توخي الحذر من الاتصالات والرسائل المشبوهة التي تطلب معلومات شخصية، وتحديث كلمات المرور الخاصة بتطبيق "ريل بلانر" وحسابات البريد الإلكتروني ومنصات التواصل والخدمات المصرفية.

وقال أحد العملاء إن حجم البيانات المسروقة يثير قلقًا كبيرًا، لأنها قد تكفي لانتحال هويته، بينما طالب آخرون عبر منصة "ريديت" بتعويضات تساعدهم على تغطية كلفة استخراج جوازات سفر جديدة.

وأكدت "يوريل" أنها لا تزال تخطر العملاء المتضررين، مشيرة إلى أن جميع الأشخاص الذين ظهرت بياناتهم في العينة المنشورة عبر "تيليغرام" جرى إبلاغهم، وأن الحد من أي ضرر محتمل على العملاء يمثل أولوية لها.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن قرار استبدال الجواز يعود إلى حامله، وإن تكلفته مسألة بين مقدم الطلب والجهة المسؤولة عن خرق البيانات، مؤكدة أن الجوازات البريطانية تتضمن تقنيات أمنية حديثة للحد من محاولات التزوير.