تحذير بريطاني من هجمات سيبرانية مرتبطة بالصين

قال الرئيس التنفيذي للمركز، ريتشارد هورن، خلال مؤتمر سنوي في غلاسكو، إن أجهزة الاستخبارات والجيش في الصين تمتلك مستوى متقدمًا للغاية من القدرات السيبرانية، معتبرًا أن بريطانيا تواجه منافسًا قويًا في الفضاء الإلكتروني...

دعا المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا الشركات إلى تعزيز يقظتها في مواجهة أساليب اختراق منسوبة إلى جهات مرتبطة بالصين، تستخدم أجهزة يومية متصلة بالإنترنت، مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية، لتنفيذ عمليات تجسس وهجمات إلكترونية.

وقال المركز، بالتعاون مع وكالات أمن سيبراني في تسع دول أخرى، إن مجموعات مدعومة من بكين تواصل استهداف أجهزة ضعيفة الحماية أو قديمة أو غير محدّثة، لاستخدامها كنقاط انطلاق لإخفاء مصدر الهجمات.

وتُعرف هذه الشبكات باسم "الشبكات الخفية" أو "بوت نت"، وتتيح للمهاجمين استغلال أجهزة عادية، بينها أجهزة توجيه وطابعات وكاميرات متصلة بالإنترنت، لتنفيذ أنشطة مثل المراقبة وسرقة البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز، ريتشارد هورن، خلال مؤتمر سنوي في غلاسكو، إن أجهزة الاستخبارات والجيش في الصين تمتلك مستوى متقدمًا للغاية من القدرات السيبرانية، معتبرًا أن بريطانيا تواجه منافسًا قويًا في الفضاء الإلكتروني.

وحذّر الإخطار الأمني، الصادر عن بريطانيا ووكالات في دول بينها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا، من تحول كبير في تكتيكات الجهات الصينية، عبر استخدام أجهزة متصلة بالإنترنت لإخفاء الموقع الحقيقي للهجمات.

ورغم أن الإرشادات لا تستهدف الجمهور مباشرة، فإنها تنبّه الشركات والمؤسسات إلى ضرورة حصر أنظمتها التقنية، بما في ذلك الاتصالات المرتبطة بشبكات الإنترنت المنزلية، واعتماد المصادقة متعددة العوامل للوصول عن بُعد، وتقليل الاتصال بالأجهزة الخارجية.

وأشار المركز إلى أن غالبية الجهات المرتبطة بالصين تستخدم هذه الشبكات، وأن بعضها قد يخدم أكثر من جهة في الوقت نفسه، موضحًا أنها تتكوّن أساسًا من أجهزة توجيه منزلية أو مكتبية صغيرة مخترقة، إلى جانب أجهزة ذكية متصلة بالإنترنت.

وذكرت الوكالات الغربية أن مجموعة مدعومة من الصين تُعرف باسم "فولت تايفون" استخدمت هذا النوع من الشبكات، بعدما ارتبط اسمها بمحاولات اختراق بنى تحتية حيوية في الولايات المتحدة، تشمل قطاعات السكك الحديدية والطيران والمياه.

وقال المركز البريطاني إن شركات صينية خاصة باتت تبني هذه الشبكات وتديرها، مشيرًا إلى حالة أصابت فيها شركة صينية 200 ألف جهاز حول العالم لإنشاء شبكة خفية.