"غوغل": 600 عامل يطالبون برفض عرض عسكري من وزارة الحرب الأميركية

تأتي المطالبات على خلفية اقتراح لوزارة الحرب الأميركية بالسماح لها باستخدام تقينات "جيميني" في عمليات عسكرية سرية، في ظل مخاوف من انتهاك الحرية المدنية، أو استخدام التقنيات في أسلحة ذاتية التشغيل قد تؤدي إلى استهداف مدنيين أبرياء.

طالب أكثر من 600 موظّف في "غوغل" شركتهم برفض اتفاق اقترحته وزارة الحرب الأميركية، "بينتاغون"، من شأنه السماح بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة في عمليات عسكرية مصنّفة بأنّها سرّية.

وجاءت الرسالة في ظلّ مفاوضات تجريها "غوغل" مع وزارة الحرب الأميركية، لاستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد "جيميني" في عمليات مصنّفة بأنّها سرّية.

ووقّع الرسالة موظفون من "غوغل ديب مايند" و"غوغل كلاود" وأقسام أخرى، ووجّهوها إلى الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، ومن بين الموقّعين أكثر من 20 مديرًا ومديرًا أول ونائب رئيس.

وقال أحد الموظفين المنظّمين للحملة، لم يُكشف عن اسمه، إنّ "الأعمال المصنّفة سرّية تفتقر بطبيعتها إلى الشفافية".

وأضاف "حاليًّا، لا توجد طريقة لضمان عدم استخدام أدواتنا لإلحاق أضرار جسيمة أو لتقويض الحريات المدنية... نحن نتحدّث عن أمور مثل تصنيف الأفراد، أو استهداف مدنيين أبرياء".

وتُعدّ "غوغل" واحدة من مجموعة شركات تتنافس لملء الفراغ الذي خلّفته شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك"، لتصبح المزوّد الأول للحكومة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت "أنثروبيك" قاضت وزارة الحرب بسبب تصنيفها "خطرًا على سلاسل التوريد"، بعدما طلبت الشركة ألّا يُستخدم نظامها في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة، أو في الحروب الذكية.

وبحسب الرسالة، اقترحت "غوغل" صياغة تعاقدية تمنع استخدام "جيميني" في المراقبة الداخلية الواسعة النطاق، أو في الأسلحة ذاتية التشغيل من دون إشراف بشري مناسب.

بَيدَ أنّ وزارة الحرب الأميركية ضغطت من أجل تضمين صياغة أوسع، تشمل "جميع الاستخدامات القانونية"، التي وصفها بالضرورية للحفاظ على مرونة العمليات.

وبحسب الموظّفين، فإنّ الضمانات المقترحة غير قابلة للتنفيذ تقنيًّا، وأشاروا إلى سياسات لـ"بنتاغون" تحظر على الجهات الخارجية فرضَ قيود على أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة له.

ووفقًا لأحد الموقّعين على الرسالة، فإنّه "إذا كانت القيادة جادّة فعلًا في منع الأضرار، فعليها رفض الأعمال المصنّفة سرّية كليًّا في الوقت الراهن".

وتمتلك "غوغل" بالفعل عقدًا مع وزارة الحرب الأميركية ضمن برنامج يُعرف باسم "جين إيه آي ميل"، فيما من شأن الصفقة الجديدة المقترحة توسيع قدرات "جيميني" لتشمل المجالات المصنّفة بأنّها سرّية.

وتستند حملة الموظّفين إلى حراك شهدته الشركة في العام 2018، نجح في حينه في دفع "غوغل" إلى التخلّي عن مشروع "مايفن" مع "بنتاغون"، الذي هدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الطائرات المسيّرة.

وبالرغم من ذلك، فقد سعت "غوغل" في السنوات الأخيرة إلى تفعيل نشاطها العسكري تدريجيًّا، ومنافسة شركات مثل "أمازون ويب سيرفيسز"، و"مايكروسوفت" على عقود الحوسبة السحابية الدفاعية.