"أوبن إيه آي" تنهي حصرية "مايكروسوفت" لتوسيع شراكاتها السحابية

أعلنت "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت" تعديلًا جوهريًا في شراكتهما الممتدة منذ سنوات، يقضي بإنهاء بند الحصرية الذي كان يمنح "مايكروسوفت" أفضلية منفردة في الوصول إلى تقنيات الشركة ونشرها عبر منصتها السحابية "أزور".

ويمنح الاتفاق الجديد "أوبن إيه آي" مساحة أوسع للتحرك خارج الإطار السحابي الواحد، من خلال إتاحة التعاون مع مزودين آخرين، بينهم "غوغل" و"أوراكل"، في تحول من علاقة أقرب إلى التبعية التقنية إلى شراكة أكثر توازنًا بين الطرفين.

وكانت "مايكروسوفت" قد بدأت استثماراتها في "أوبن إيه آي" عام 2019، قبل أن تضخ 13 مليار دولار إضافية عام 2023، ضمن تفاهم وفر للشركة الناشئة قدرات حوسبة ضخمة عبر "أزور"، مقابل حقوق حصرية مبكرة في دمج نماذج "جي بي تي" داخل منتجات "مايكروسوفت".

وبموجب الصيغة الجديدة، لم تعد تقنيات "أوبن إيه آي" محصورة في مسار واحد، إذ باتت الشركة قادرة على عقد شراكات مباشرة أوسع، في وقت تتجه فيه إلى هيكل ربحي باسم "أوبن إيه آي غروب بي بي سي"، ما قد يخفف الضغوط التنظيمية المرتبطة بشبهات الاحتكار.

وتشير التقديرات إلى أن إنهاء الحصرية سيؤجج المنافسة في سوق الخدمات السحابية، بعدما بدأت شركات مثل "أوراكل" و"غوغل" الحصول على عقود تتصل باستضافة أجزاء من عمليات تدريب نماذج "أوبن إيه آي"، في ظل حاجة القطاع إلى تنويع موارد الحوسبة بسبب اختناقات الإمداد العالمية.

ويرى محللون في "كونستيليشن ريسيرش" أن الخطوة تمنح "أوبن إيه آي" قدرة أكبر على منافسة شركات مثل "أنثروبيك"، إذ لم يعد منطقيًا ربط عمليات الذكاء الاصطناعي المتسارعة بمزود سحابي واحد.

في المقابل، تحركت "مايكروسوفت" لتقليل المخاطر عبر تعزيز نماذجها الخاصة، ومن بينها "فاي-3"، واستقطاب خبرات من منافسين. وبحسب محللين في "ويدبوش سيكيوريتيز"، فإن الاتفاق لا يمثل خسارة للشركة، لأنها ضمنت حقوق الملكية الفكرية لتقنيات "أوبن إيه آي" الحالية حتى عام 2032، مع تقليص تعرضها لمساءلات قانونية مرتبطة بطبيعة العلاقة بين الطرفين.

وتذهب قراءات تقنية إلى أن إعادة صياغة الاتفاق قد تمهد لـ"أوبن إيه آي" الطريق نحو طرح عام أولي بتقييم قد يقترب من 850 مليار دولار، كما تمنحها حرية أكبر في إبرام صفقات مع شركات كبرى مثل "آبل" و"غوغل" دون قيود الحصرية السابقة.

وتتابع شركات منافسة في مجال الحوسبة السحابية، مثل "إيه دبليو إس" و"غوغل كلاود"، التطور باعتباره فرصة لاستقطاب عميل ضخم كانت عقوده الكبرى مغلقة فعليًا أمامها خلال مرحلة الحصرية مع "مايكروسوفت".

وبذلك، خرج الطرفان بمكاسب مختلفة، فقد وسعت "أوبن إيه آي" هامش استقلالها استعدادًا للتحول إلى منصة عالمية أوسع، بينما احتفظت "مايكروسوفت" بموقعها كشريك رئيسي ومستثمر كبير ومستفيد مالي بارز، من دون أن تبقى صاحبة المفتاح الوحيد لتقنيات الشركة.

ويعكس الاتفاق الجديد انتقال سوق الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة أكثر انفتاحًا وتنافسًا، مع بقاء التحالف بين الشركتين قائمًا لكن بشروط أقل احتكارًا.