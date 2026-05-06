ابتكار قد يُدخل تقنيات التعرف إلى الوجوه في الهواتف الذكية

تستعد شركة "ميتالينز" الأميركية لطرح تقنية جديدة للتعرف إلى الوجه قد تتيح دمج أنظمة التحقق البيومتري أسفل شاشات الهواتف، بما يسمح بالاستغناء عن المساحات البارزة المخصّصة للكاميرات والمستشعرات في الأجهزة الحديثة.

وتحمل التقنية اسم "بولار آي دي"، وهي منصة تعتمد على مسح الوجه وتحليل خصائص الضوء المنعكس عن الجلد، بما يساعدها على التمييز بين الوجه الحقيقي والأقنعة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.

وتقول الشركة إن هذه المقاربة تجعل النظام أكثر قدرة على مقاومة محاولات الخداع مقارنة ببعض أنظمة التعرف إلى الوجه المستخدمة حاليًا.

وتعتمد "بولار آي دي" على عدسات مسطحة صغيرة الحجم بدلًا من منظومات العدسات التقليدية الأكبر حجمًا، إذ تستخدم بنى دقيقة لتوجيه الضوء نحو المستشعرات، ما يقلّل المساحة المطلوبة داخل الجهاز ويفتح الباب أمام وضع الكاميرا أسفل الشاشة.

وتأمل "ميتالينز" في أن تساعد التقنية على توسيع استخدام التعرف إلى الوجه في هواتف "أندرويد"، حيث لا تزال الميزة محدودة مقارنة بأجهزة "آبل".

كما قد تسهم في التخلص من التصميمات البارزة في شاشات الهواتف، ومنها "الجزيرة الديناميكية" في أجهزة "آيفون".

وكانت "ميتالينز" قد أعلنت شراكة مع شركة "كوالكوم" في أواخر عام 2023 لتوسيع الإنتاج، فيما بات نظام "بولار آي دي" جاهزًا للتصنيع التجاري، على أن يبدأ ظهوره في أجهزة استهلاكية، بينها الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية، خلال عام 2027.