أداة ذكاء اصطناعي ترصد الاحتيال في مراجعات الأبحاث العلمية

أطلقت دار نشر معهد الفيزياء البريطانية "IOPP" أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد "مراجعات الأقران المشبوهة"، في خطوة تهدف إلى مواجهة تنامي الاحتيال في النشر الأكاديمي وتعزيز نزاهة الأبحاث العلمية.

وتُعد الأداة، التي تحمل اسم "DRC"، الأولى من نوعها المخصصة لتحليل تقارير مراجعة الأقران وكشف حالات الانتحال أو استخدام مراجعات جاهزة ومتكررة، وهي ممارسات يُشتبه في استخدامها لتسريع نشر الأبحاث أو زيادة الاستشهادات العلمية بأعمال معينة.

وتلعب مراجعة الأقران دورًا أساسيًا في تقييم جودة الأبحاث العلمية قبل نشرها في المجلات الأكاديمية، إذ يراجع مختصون مستقلون الدراسات للتحقق من صحتها ومصداقيتها. وغالبًا ما تتم هذه العملية بصورة مجهولة للحفاظ على حياد التقييم.

لكن دراسات حديثة كشفت وجود مئات المراجعات التي بدت منسوخة من قوالب موحدة، تضمنت عبارات متشابهة وأخطاء مطبعية متطابقة، إلى جانب اقتباسات متكررة من أبحاث تعود إلى المراجعين أنفسهم. ووصف باحثون هذه الظاهرة بأنها أشبه بـ"مصانع مراجعة" تنتج تقييمات متشابهة بصورة منهجية.

وأوضحت دار النشر أن الأداة الجديدة تعتمد على مرحلتين من التحليل، وقد اختبرت على نحو نصف مليون تقرير مراجعة أُرسل بين عامي 2020 و2025.

وتمكنت من رصد نحو 2500 تقرير متشابه بنسبة لا تقل عن 60% مع مراجعات سابقة، بينها 785 تقريرًا تجاوزت نسبة التطابق فيها 80%، إضافة إلى 89 حالة تكرار كامل.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى محاولات بعض الباحثين إخفاء رسائل داخل الأبحاث العلمية بهدف التأثير على أنظمة مراجعة الأقران المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت دار نشر "بلوس" أنها حققت منذ عام 2024 في نحو 150 دراسة بسبب مخاوف تتعلق بنزاهة المراجعات، وسحبت حتى الآن 40 مقالًا علميًا، مع إصدار تنبيهات أو ملاحظات تحريرية بحق عشرات الأبحاث الأخرى.

وقالت مديرة نزاهة البحث في معهد الفيزياء لورين فلينتوفت إن غالبية إجراءات التحقق الحالية تركز على محتوى الأبحاث نفسها، بينما لا تحظى مراجعات الأقران بالاهتمام الكافي رغم كونها هدفًا متزايدًا لمحاولات التلاعب والاحتيال.

وأكدت دار النشر أنها ستعمم استخدام الأداة الجديدة في جميع مجلاتها العلمية، في إطار جهود أوسع لتعزيز الشفافية والثقة في منظومة النشر الأكاديمي.