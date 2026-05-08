اليونان تدرس إدراج ضوابط للذكاء الاصطناعي ضمن تعديلات دستورية

تتحرك اليونان نحو إدراج ضوابط خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة في البلاد، في خطوة تعكس تنامي المخاوف من التداعيات المحتملة للتوسع غير المنظم في استخدام هذه التكنولوجيا.

وتهدف المبادرة القانونية إلى وضع إطار يضمن توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأجيال المقبلة وتعزيز حريتها وازدهارها، مع الحد من المخاطر المرتبطة باستخدامه، سواء على مستوى الخصوصية أو الحقوق الأساسية أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وتسعى اليونان، على غرار دول أخرى، إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، لكنها تؤكد ضرورة إخضاع هذه التقنية لقواعد قانونية واضحة تتماشى مع السيادة الوطنية ومتطلبات الحماية المجتمعية.

ولا يُنظر إلى التحرك اليوناني بوصفه مجرد تنظيم تقني، بل باعتباره محاولة لتأسيس ما يشبه "العقد الاجتماعي الرقمي"، بما يضمن بقاء الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للبشر، لا وسيلة قد تُستخدم لتقويض الحقوق والحريات.

وأعاد المقترح فتح نقاشات تتعلق بطبيعة السيطرة على الخوارزميات المعقدة والبيانات الضخمة التي تعتمد عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالمعلومات المضللة والاختراقات الرقمية.

ورغم الفوائد الواسعة التي قدمها الذكاء الاصطناعي لقطاعات مثل التعليم والطب والخدمات الحكومية، تتزايد التحذيرات من أن غياب الضوابط القانونية قد يؤدي إلى تجاوزات تمس الخصوصية والمصداقية، فضلًا عن تهديد وظائف ومصادر دخل فئات واسعة من السكان.