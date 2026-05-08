"شيفون زيليس" تكشف تفاصيل علاقتها بإيلون ماسك خلال محاكمة "أوبن إيه آي"

أدلت شيفون زيليس، المديرة التنفيذية في شركة "نيورالينك" ووالدة أربعة من أبناء إيلون ماسك، بشهادتها في القضية التي رفعها ماسك ضد شركة "أوبن إيه آي"، في واحدة من أكثر جلسات المحاكمة متابعة، بسبب دورها السابق داخل الشركة وعلاقتها الشخصية بمؤسس "تسلا".

وتتهم الدعوى القضائية الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان ورئيس الشركة غريغ بروكمان بمخالفة الاتفاق التأسيسي عبر تحويل الشركة من منظمة غير ربحية إلى كيان ربحي، وهو ما يقول ماسك إنه أدى إلى إثراء قيادات الشركة بصورة غير عادلة. ويطالب بإلغاء الهيكلة الربحية وإبعاد ألتمان وبروكمان عن منصبيهما، إضافة إلى تعويضات تصل إلى 134 مليار دولار تُعاد إلى الذراع غير الربحية للشركة.

في المقابل، تنفي "أوبن إيه آي" هذه الاتهامات، وتؤكد أن ماسك كان على علم بخطط التحول إلى نموذج ربحي قبل مغادرته الشركة عام 2018، معتبرة أن القضية ترتبط بخلافات على النفوذ بعد نجاح الشركة التجاري.

وتُعد زيليس شخصية محورية في القضية، بعدما شغلت عضوية مجلس إدارة "أوبن إيه آي" بين عامي 2020 و2023، في وقت كانت تعمل فيه أيضًا مع ماسك في شركاته. وكشفت وثائق قُدمت للمحكمة عن رسائل نصية بينها وبين ماسك عام 2018، ناقشت خلالها كيفية الحفاظ على علاقتها بقيادة "أوبن إيه آي" لضمان استمرار تدفق المعلومات إليه بعد خروجه من الشركة.

وخلال شهادتها، قالت زيليس إنها لعبت دور الوسيط بين ماسك وقيادة "أوبن إيه آي" بعد مغادرته مجلس الإدارة، موضحة أن الطرفين كانا يواجهان صعوبة في التواصل المباشر. لكنها نفت أن تكون قد مررت معلومات سرية إلى ماسك أثناء عضويتها في مجلس الإدارة.

وأضافت أنها دعمت في البداية فكرة إنشاء ذراع ربحية داخل "أوبن إيه آي"، معتبرة أن الاستثمارات الضخمة، ومنها تمويل "مايكروسوفت"، كانت ضرورية لتحقيق أهداف الشركة المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي بصورة تخدم البشرية.

وكشفت زيليس خلال الجلسة أن علاقتها العاطفية مع ماسك بدأت نحو عام 2016، وأنهما يعيشان حاليًا في منزل بمدينة أوستن في ولاية تكساس مع أطفالهما. وقالت إنها قررت إنجاب أطفال من ماسك أواخر عام 2020 بعدما أبلغها بأنه سيكون مستعدًا "لتقديم تبرع"، بحسب تعبيرها أمام المحكمة.

كما أوضحت أنها وقّعت اتفاق سرية مع ماسك يمنعها من الكشف عن وجود أطفال بينهما، قبل أن تصبح العلاقة معروفة عام 2022 بعد تقارير صحافية. وأضافت أنها أبلغت إدارة "أوبن إيه آي" مباشرة بعد تواصل وسائل الإعلام معها بشأن القضية.

وتطرقت الشهادة أيضًا إلى بدايات اهتمام زيليس بالذكاء الاصطناعي، إذ قالت إنها تأثرت في سن 13 بكتاب يتناول اندماج الذكاء الاصطناعي بالوعي البشري، معتبرة أن هذه التكنولوجيا ستكون "الأكثر تأثيرًا" في مستقبل البشرية.

وتشير القضية، التي دخلت أسبوعها الثاني، إلى تصاعد الصراع بين ماسك وقيادة "أوبن إيه آي"، في وقت تتنافس فيه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى على النفوذ والاستثمارات والتوسع التجاري عالميًا.