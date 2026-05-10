"ابتزاز بالذكاء الاصطناعي": تحذيرات بريطانية للمدارس من صور الطلاب

دعت جهات بريطانية مختصة بحماية الأطفال المدارس إلى إزالة الصور الواضحة للطلاب من مواقعها الإلكترونية وحساباتها على شبكات التواصل، بعد تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج صور مزيفة ذات طابع جنسي، تُستغل في عمليات ابتزاز.

وحذّرت "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" البريطانية وخبراء سلامة الأطفال من أن مجرمين باتوا يجمعون صور الطلاب المنشورة على الإنترنت، ثم يعدّلونها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد إباحية خاصة بالأطفال، قبل تهديد المدارس أو الضحايا بنشرها مقابل مبالغ مالية.

وقالت مؤسسة "إنترنت ووتش فاونديشن" إن مدرسة ثانوية بريطانية تعرّضت أخيرًا لمحاولة ابتزاز بعدما استخدم مجهولون صورًا منشورة عبر موقع المدرسة أو حساباتها الاجتماعية لصناعة صور جنسية مزيفة لطلاب.

وأضافت المؤسسة أن نحو 150 صورة من المواد الناتجة يمكن تصنيفها موادَّ إباحية خاصة بالأطفال بموجب القانون البريطاني.

وأوضحت المؤسسة أنها أنشأت "بصمة رقمية" للصور المتداولة وشاركتها مع منصات تقنية كبرى لمنع إعادة نشرها على الإنترنت.

ووصفت وزيرة الحماية ومنع العنف ضد النساء والفتيات، جيس فيليبس، هذه الحوادث بأنها "تهديد مقلق ومتنامٍ"، مؤكدة أن الحكومة مستعدة لتعديل القوانين المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصور الجنسية إذا اقتضى الأمر.

وأصدر فريق بريطاني مختص بمكافحة الأضرار الرقمية إرشادات للمدارس تدعو إلى تجنّب نشر صور مباشرة وواضحة للطلاب، واستبدالها بصور ملتقطة من مسافات بعيدة أو بصور غير واضحة أو تُظهر الطلاب من الخلف، إضافة إلى الامتناع عن نشر الأسماء الكاملة أو أي معلومات تعريفية قد تُستخدم في الابتزاز.

كما أوصت الإرشادات بمراجعة أرشيف الصور المنشورة دوريًا، وتشديد إعدادات الخصوصية على المواقع والحسابات الرسمية، وإعادة تحديث موافقات استخدام الصور بشكل منتظم.

وفي حال وقوع حوادث مماثلة، طُلب من المدارس التواصل الفوري مع الشرطة، والاحتفاظ بالمواد المستخدمة في التهديد، مع إزالة الصور الأصلية التي جرى التلاعب بها.

وتتصاعد جرائم "الابتزاز الجنسي" المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث شهدت هذه الجرائم ارتفاعًا ملحوظًا في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بين المراهقين.