أزمة الذواكر ترفع كلفة تجميع الحواسيب على المستخدمين

أدى الارتفاع الحاد في أسعار الذواكر العشوائية خلال عام 2026 إلى زيادة كبيرة في كلفة تجميع الحواسيب المخصصة، ما وضع هواة الألعاب وتجميع الحواسيب أمام خيارات محدودة وأكثر تكلفة مقارنة بالسنوات الماضية.

وشهدت أسعار ذواكر "دي دي آر 5" (DDR5) قفزات غير مسبوقة، إذ تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال أشهر، فيما تجاوزت الزيادة ستة أضعاف مقارنة بالعام الماضي. ووصل سعر بعض الذواكر بسعة 32 غيغابايت إلى نحو 600 دولار في آذار/مارس 2026، بعدما كانت تباع مقابل 95 دولارًا فقط في تموز/يوليو 2025، بحسب تقرير لموقع "إكس دي إيه ديفولبرز".

وانعكس هذا الارتفاع على أسعار الحواسيب المجمعة، بعدما تحولت الذواكر العشوائية من مكوّن ثانوي منخفض التكلفة إلى أحد أغلى عناصر الحاسوب، متجاوزة أحيانًا أسعار المعالجات المركزية أو البطاقات الرسومية.

ويرى خبراء أن شراء الحواسيب المجمعة مسبقًا قد يكون من أبرز الحلول لتخفيف أثر الأزمة، لأن الشركات الكبرى تحصل على المكونات ضمن صفقات ضخمة أقل تكلفة من أسعار البيع الفردية. وتشير تقارير تقنية إلى إمكانية شراء حاسوب جاهز بذاكرة 32 غيغابايت مقابل نحو 2600 دولار، في حين تقترب تكلفة الذاكرة وحدها من 400 دولار.

كما يتجه بعض المستخدمين إلى الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب، التي توفر مواصفات متوازنة بأسعار أقل نسبيًا، إذ يمكن شراء حاسوب محمول مزود ببطاقة "آر تي إكس 4050" (RTX 4050) وذاكرة 16 غيغابايت بأقل من 700 دولار.

وتشمل البدائل أيضًا العودة إلى ذواكر "دي دي آر 4" (DDR4)، التي لم تتأثر بالأزمة بنفس الدرجة، رغم أنها أبطأ من "دي دي آر 5". وتشير تقارير تقنية إلى أن فارق الأداء بين الجيلين لا يتجاوز 20% في أفضل الحالات، بينما تبقى تكلفة "دي دي آر 4" أقل بكثير، إذ لا تتجاوز 150 دولارًا للنسخ المتقدمة مقارنة بنحو 400 دولار للسعات المماثلة من "دي دي آر 5".

وفي المقابل، بدأت أسعار الذواكر تتراجع تدريجيًا منذ نيسان/أبريل الماضي، وفق تقارير تقنية، مع تراجع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على كميات ضخمة من الذواكر، ما يفتح المجال أمام احتمال عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية خلال عام 2027.