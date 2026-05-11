غضب داخل "ميتا" بسبب سياسات الذكاء الاصطناعي

تواجه شركة "ميتا" حالة من التوتر والغضب الداخلي مع توسعها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد اعتماد إجراءات جديدة لمراقبة نشاط الموظفين ودفعهم إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة مكثفة، بالتزامن مع الاستعداد لتسريح آلاف العاملين.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الشركة أبلغت موظفيها في الولايات المتحدة بأنها ستبدأ بتتبع كيفية استخدامهم الحواسيب، بما يشمل الكتابة وتحريك الفأرة والنقرات والمحتوى الظاهر على الشاشة، بهدف جمع بيانات تساعد في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وأثارت الخطوة اعتراضات واسعة داخل الشركة، إذ اعتبرها موظفون انتهاكًا للخصوصية، فيما أكد المدير التقني لـ"ميتا"، أندرو بوزورث، أنه لا يمكن إلغاء المشاركة في التتبع على الحواسيب التابعة للشركة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه مارك زوكربيرغ توجيه "ميتا" نحو الذكاء الاصطناعي، عبر دمج التقنية في تطبيقات مثل "فيسبوك" و"إنستغرام"، إلى جانب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات وتطوير النماذج الذكية.

وتضغط الشركة على موظفيها، البالغ عددهم نحو 78 ألفًا، لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كما بات استخدام هذه الأدوات جزءًا من تقييم الأداء الوظيفي. وفي المقابل، أعلنت "ميتا" خططًا لتقليص نحو 10% من قوتها العاملة خلال أيار/مايو الجاري لتغطية نفقات استثماراتها الجديدة في هذا القطاع.

وقال موظفون حاليون وسابقون إن حالة من القلق تسود الشركة مع اقتراب موعد التسريحات في 20 أيار/مايو، بينما بدأ بعض العاملين البحث عن وظائف جديدة أو محاولة الحصول على تعويضات إنهاء الخدمة.

كما نظمت "ميتا" برامج داخلية لتدريب الموظفين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، شملت تشجيع المصممين على تعلم البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودفع المبرمجين إلى تجربة تصميم المنتجات.

وأدخلت الشركة أيضًا لوحات متابعة داخلية لقياس استهلاك الموظفين لما يعرف بـ"الرموز" أو "التوكنز"، وهي وحدات تستخدم لقياس التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، في خطوة رأى بعض الموظفين أنها تزيد المنافسة والضغط داخل بيئة العمل.

من جهتها، قالت "ميتا" إن برنامج التتبع يهدف فقط إلى تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة وجود ضوابط لحماية البيانات الحساسة وعدم استخدام المعلومات لأغراض أخرى.