مناورة روسية لقمرين عسكريّين روسيّين تثير مخاوف من عسكرة المدار

تندرج المناورة ضمن ما يعرف بـ"أقمار التفتيش"، وهي أقمار قادرة على الاقتراب من أجسام فضائية أخرى ورصدها. وكانت روسيا قد أطلقت في شباط/فبراير 2025 ثلاثة أقمار على متن صاروخ "سويوز"، وتتابع جهات غربية منذ ذلك الحين تحركاتها في المدار...

أثارت مناورة نفذها قمران صناعيان عسكريان روسيان في المدار الأرضي المنخفض مخاوف جديدة بشأن تزايد التنافس التقني والعسكري في الفضاء، بعدما اقتربا إلى مسافة لا تتجاوز ثلاثة أمتار فقط.

ورصدت أنظمة تتبع الفضاء في 28 نيسان/أبريل الماضي تحرك القمرين "كوزموس 2581" و"كوزموس 2583" بتنسيق شديد الدقة، فيما أظهرت تحليلات شركة "كومسبوك" المتخصصة في الوعي الظرفي الفضائي أن "كوزموس 2583" شغّل محركاته الدفعية مرات عدة للحفاظ على التشكيل القريب.

ولا تحمل هذه الأقمار، وفق التحليلات المتاحة، أنظمة التحام، ما يرجح أن الهدف لم يكن الاتصال المباشر، بل اختبار قدرات الاقتراب والملاحقة الدقيقة في المدار.

وتثير مثل هذه المناورات قلقًا متزايدًا لأنها تمنح الأقمار الصناعية قدرة على مراقبة أهداف فضائية عن قرب، والتقاط صور تفصيلية لمكوناتها، وربما اعتراض إشارات ضعيفة أو اختبار تقنيات تشويش وقرصنة قريبة.

وتندرج المناورة ضمن ما يعرف بـ"أقمار التفتيش"، وهي أقمار قادرة على الاقتراب من أجسام فضائية أخرى ورصدها. وكانت روسيا قد أطلقت في شباط/فبراير 2025 ثلاثة أقمار على متن صاروخ "سويوز"، وتتابع جهات غربية منذ ذلك الحين تحركاتها في المدار.

وسبق لقيادة الفضاء الأميركية أن رصدت في عام 2020 اقتراب قمر روسي من قمر تجسس أميركي. كما تمتلك الولايات المتحدة والصين قدرات مشابهة، غير أن الحدث الأخير تميز بتحرك أكثر من جسم فضائي في تشكيل واحد، بما يتطلب برمجيات معقدة لإدارة المسارات وتجنب الاصطدام.

وتتحرك الأقمار الصناعية في المدار المنخفض بسرعات تصل إلى نحو 28 ألف كيلومتر في الساعة، ما يجعل الاقتراب لمسافة ثلاثة أمتار إنجازًا هندسيًا بالغ الدقة، لكنه يحمل في الوقت نفسه مخاطر كبيرة.

ويحذر خبراء من أن أي خلل برمجي أو خطأ في الحسابات قد يحول قمرين صناعيين إلى آلاف الشظايا السريعة، بما يزيد أزمة الحطام الفضائي التي تهدد الأقمار العاملة والمهمات المستقبلية.

وتتصل هذه المخاوف بما يعرف بـ"متلازمة كيسلر"، وهي سيناريو افتراضي يؤدي فيه اصطدام واحد في المدار إلى سلسلة تصادمات متتابعة، فتتشكل سحابة حطام قد تعيق الوصول إلى الفضاء وإطلاق أقمار جديدة لسنوات طويلة.

ومع غياب قواعد دولية ملزمة للشفافية في المناورات المدارية، تبقى هذه التحركات في منطقة رمادية بين التجارب التقنية والأنشطة العسكرية، ما يزيد الحاجة إلى تعاون دولي يحمي المدار الأرضي باعتباره بنية حيوية للاتصالات والملاحة والأبحاث العلمية.