هجوم إلكتروني واسع يربك آلاف الجامعات والمدارس

تعرضت آلاف الجامعات والمدارس حول العالم لهجوم إلكتروني واسع أدى إلى تعطيل منصة "كانفاس" التعليمية، ما تسبب في اضطرابات كبيرة خلال فترة الامتحانات ونهاية العام الدراسي.

وأعلنت مجموعة القرصنة "شاين هانترز" مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أثر على نحو 9 آلاف مؤسسة تعليمية تستخدم منصة "كانفاس" لإدارة الدروس والاختبارات والواجبات الأكاديمية.

وظهرت رسائل فدية على شاشات المستخدمين تطالب بدفع مبالغ بعملة "بيتكوين"، مع تهديد بنشر البيانات المسروقة إذا لم تُدفع الفدية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن طالبة قولها إن رسالة الفدية ظهرت فور انتهائها من كتابة مقال امتحاني مؤلف من 2900 كلمة.

وأكدت جامعات عدة تأثر خدماتها بالهجوم، من بينها جامعة ولاية بنسلفانيا التي أبلغت طلابها بعدم إمكانية الوصول إلى المنصة، وجامعة تورنتو التي أشارت إلى أن مؤسسات تعليمية عديدة واجهت المشكلة نفسها.

كما أعلنت جامعة ولاية ميسيسيبي تأجيل الامتحانات النهائية لإتاحة الوقت أمام الطلاب المتضررين لاستعادة أعمالهم، بينما طلبت جامعة سيدني من الطلاب عدم محاولة تسجيل الدخول إلى المنصة بعد استمرار الانقطاعات.

وقالت شركة "إنستركتشر"، المالكة لمنصة "كانفاس"، إن الخدمة أصبحت متاحة لمعظم المستخدمين بعد تنفيذ إجراءات لمعالجة الخلل، غير أن بعض الجامعات واصلت الإبلاغ عن أعطال حتى بعد إعلان استعادة الخدمة.

وترتبط مجموعة "شاين هانترز" بعدد من عمليات الاختراق البارزة خلال السنوات الأخيرة، بينها هجوم إلكتروني استهدف شركة "جاكوار لاند روفر" العام الماضي وأدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

وتزامنت الهجمات مع دعوات سياسية في الولايات المتحدة لتعزيز الحماية السيبرانية، إذ طالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم دعم عاجل للولايات والسلطات المحلية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وحذر شومر من أن ضعف الاستعداد للهجمات الإلكترونية قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة تمس حياة الأميركيين وسبل عيشهم.