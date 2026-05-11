"ألفابت" تضيق الفجوة مع "إنفيديا" وتوقّعات بتجاوزها

تقترب شركة "ألفابت"، المالكة لـ"غوغل"، من منافسة "إنفيديا" على صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم، بعدما واصلت أسهمها الصعود بدعم من توسعها في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات نقلتها "بلومبيرغ"، بلغت القيمة السوقية لـ"ألفابت" نحو 4.8 تريليونات دولار في نهاية الأسبوع، مقابل نحو 5.2 تريليونات دولار لـ"إنفيديا"، في وقت تقلصت فيه الفجوة بين الشركتين خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وارتفع سهم "ألفابت" بنحو 43% منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 6.3% فقط في سهم "إنفيديا"، ما عزز موقع الشركة في سباق الشركات الكبرى المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

ويرى محللون أن قوة "ألفابت" تعود إلى حضورها الواسع في منظومة الذكاء الاصطناعي، من البحث والخدمات السحابية إلى الرقائق، إلى جانب امتلاكها منصات كبرى، أبرزها "يوتيوب" و"غوغل كلاود".

كما يدعم موقع الشركة تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميني"، واستثماراتها في شركات متخصصة، فضلًا عن تطويرها رقائق معالجة خاصة بها.

وأظهرت نتائج الأعمال الأخيرة نموًا في أنشطة البحث والحوسبة السحابية، وسط توقعات بأن تحقق الشركة 3 مليارات دولار من إيرادات بنية رقائق الذكاء الاصطناعي في 2026، على أن ترتفع إلى 25 مليار دولار في 2027.

ورفع المحللون تقديراتهم لأرباح "ألفابت"، إذ زادت توقعات صافي الدخل لعام 2026 بنحو 19% خلال شهر واحد، كما ارتفعت توقعات عام 2027 بأكثر من 7%.

ويقول خبراء إن تنوع أعمال "ألفابت" يمنحها أفضلية مقارنة بـ"إنفيديا"، التي تعتمد بدرجة كبيرة على سوق الرقائق، ما يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.