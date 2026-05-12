"أوبن إيه آي" تطلق أداة أمنية جديدة وسط مخاوف من إساءة استخدامها

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" إطلاق أداة جديدة تحمل اسم "دايبريك" (Daybreak) مخصصة لاكتشاف الثغرات الأمنية ومعالجتها، في خطوة تعزز قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، لكنها تعيد أيضا المخاوف المتعلقة بإمكانية استغلال هذه التقنيات في الهجمات الإلكترونية.

وقالت الشركة، في منشور على مدونتها، إن الأداة الجديدة تعتمد على مجموعة من نماذجها، بينها "جي بي تي 5.5"، إلى جانب قدرات البرمجة الخاصة بأداة "كوديكس"، موضحة أن "دايبريك" قادرة على تحليل الشيفرات البرمجية، واكتشاف الثغرات الدقيقة، والتحقق من فعالية الإصلاحات الأمنية، وتسريع الانتقال من مرحلة اكتشاف المشكلة إلى معالجتها.

وأضافت "أوبن إيه آي" أن الأداة صممت مع ضوابط وآليات تحقق تهدف إلى الحد من إساءة الاستخدام، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع جهات حكومية وشركاء في القطاع التقني لتعزيز الجوانب الأمنية والرقابية.

ويأتي الإعلان في وقت يتزايد فيه الجدل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، خصوصا بعد الجدل الذي أثاره نموذج "ميثوس" الذي طورته شركة "أنثروبيك".

وكانت "أنثروبيك" قد امتنعت عن إتاحة "ميثوس" للعامة بعدما قالت إنه يمتلك قدرات متقدمة على اكتشاف الثغرات وتنفيذ هجمات متعددة المراحل من دون تدخل بشري، ما أثار مخاوف من إمكانية استخدامه من قبل قراصنة أو جهات معادية.

وبسبب هذه المخاوف، حصرت "أنثروبيك" استخدام النموذج بعدد محدود من الشركاء، فيما شاركت جهات داخل الإدارة الأميركية، بينها البيت الأبيض، في مناقشات تتعلق بآليات طرحه بسبب تداعياته المحتملة على الأمن القومي الأميركي.

ويرى خبراء أن الأدوات الجديدة قد تساعد المؤسسات على تعزيز دفاعاتها الرقمية واكتشاف نقاط الضعف بسرعة أكبر، إلا أن القدرات نفسها قد تمنح المهاجمين وسائل أكثر تطورا لتنفيذ الاختراقات الإلكترونية.