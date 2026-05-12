"غوغل" تحذر من تصاعد الهجمات الإلكترونية الواسعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حذرت شركة "غوغل" من تحول الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تهديد واسع النطاق خلال الأشهر الأخيرة، مع تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التجارية من قبل مجموعات إجرامية وجهات مرتبطة بدول مثل الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وذكر تقرير صادر عن مجموعة استخبارات التهديدات التابعة لـ"غوغل" أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة أصبحت قادرة على تسريع عمليات اكتشاف الثغرات البرمجية وتطوير البرمجيات الخبيثة وتحسين الهجمات الإلكترونية على نطاق واسع.

وقال كبير المحللين في المجموعة، جون هالتكويست، إن الاعتقاد بأن سباق استغلال ثغرات الذكاء الاصطناعي ما زال في بدايته "لم يعد دقيقًا"، مؤكدًا أن الجهات المهاجمة تستخدم هذه الأدوات لزيادة سرعة الهجمات وتعقيدها وقدرتها على التكيف مع الأهداف المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن شركة "أنثروبيك" امتنعت الشهر الماضي عن إطلاق أحد نماذجها الجديدة، المسمى "ميثوس"، بعدما اعتبرت أنه يمتلك قدرات خطيرة قد تهدد الحكومات والمؤسسات المالية إذا أسيء استخدامه.

وذكرت الشركة أن النموذج تمكن من اكتشاف ثغرات "صفرية" في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، ما استدعى "إجراءات دفاعية منسقة" داخل القطاع التقني.

ورغم ذلك، كشف تقرير "غوغل" أن مجموعة إجرامية كانت تقترب من تنفيذ حملة استغلال واسعة لثغرة خطيرة باستخدام نموذج لغوي مختلف، وليس "ميثوس".

ورصد التقرير تجارب على أداة ذكاء اصطناعي تدعى "أوبن كلو"، اشتهرت مؤخرًا بسبب قدرتها على تنفيذ مهام واسعة للمستخدمين دون ضوابط كافية.

من جهته، رأى أستاذ هندسة الأمن السيبراني في جامعة لندن، ستيفن مردوخ، أن الذكاء الاصطناعي قد يفيد المدافعين عن الأمن الرقمي أيضا، وليس المهاجمين فقط، مشيرا إلى أن اكتشاف الثغرات بات يعتمد بشكل متزايد على النماذج اللغوية الكبيرة.

وفي سياق متصل، شكك "معهد آدا لوفليس" البريطاني في تقديرات حكومية تتحدث عن مكاسب إنتاجية ضخمة من الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، معتبرا أن كثيرا من الدراسات تركز على تقليل الوقت والتكاليف دون قياس تأثير التكنولوجيا على جودة الخدمات أو رفاه الموظفين.

ودعا المعهد إلى اعتماد دراسات طويلة الأمد، وإشراك المؤسسات الحكومية في قياس آثار برامج الذكاء الاصطناعي منذ مراحلها الأولى، مع مراعاة هامش عدم اليقين في التوقعات المتعلقة بالإنتاجية.