طلب الذكاء الاصطناعي يضغط على المصانع في الصين

يواجه موردو أجهزة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الصين صعوبات متزايدة في تلبية الطلب القوي على منتجاتهم، وسط اختناقات في الطاقة الإنتاجية ونقص في المكونات الأساسية، ما يهدد بإبطاء نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت مؤسسات استثمارية صينية استمرار هذه الاختناقات حتى بعد عام 2026، محذرة من احتمال إخفاق الشركات في تحقيق التوقعات المتفائلة للأسواق رغم استمرار الطلب المرتفع على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال شيانغ شياوتيان، المدير في شركة "شنغهاي تشنغتشو إنفستمنت مانجمنت"، إن مشكلات الطاقة الإنتاجية لن تُحل قريبًا، مضيفًا أن الشركات قد تواصل التخلف عن توقعات المستثمرين خلال العام المقبل.

وبرزت شركات الاتصالات البصرية بين أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، رغم مواجهتها تحديات تتعلق بسرعة التوسع، وضغوط التحولات التقنية، ومشكلات سلاسل الإمداد العالمية.

وفي محاولة لتفادي نقص المواد، لجأت شركات صينية إلى تخزين الرقائق الإلكترونية ولوحات الدوائر والمكونات الأساسية بشكل استراتيجي لضمان استمرار الإنتاج والتسليم.

وسجلت شركة "تشونغجي إنولايت" ارتفاعًا كبيرًا في المدفوعات المسبقة خلال الربع الأول مع توسعها في شراء المواد الخام مقدمًا.

كما أكدت شركة "فوكسكون إندستريال إنترنت" أنها خزنت كميات من المواد الخام مسبقًا لضمان استقرار عمليات الإنتاج الضخم الخاصة بخوادم الذكاء الاصطناعي.

وبدأت آثار النقص تظهر على بعض الشركات، إذ أشارت شركة "سوجو تي إف سي أوبتيكال كوميونيكيشن" إلى استمرار نقص بعض المواد بسبب بطء توسع الموردين في الإنتاج، ما انعكس على بعض خطوط المنتجات.

ورغم أن بعض الشركات أعلنت أرباحًا فصلية قوية، فإن أخرى أخفقت في تلبية توقعات المحللين، غير أن أسعار الأسهم بقيت مستقرة نسبيًا، في إشارة إلى أن الأسواق لم تأخذ بعد مخاطر اختناقات الإمداد على محمل الجد.

ويرى محللون أن الشركات الأسرع في توسيع قدراتها الإنتاجية والأقوى في البحث والتطوير ستكون الأكثر استفادة من استمرار موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع تنامي الطلب على البنية التحتية الحاسوبية داخل الصين.