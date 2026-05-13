ماسك يهاجم مصداقية ألتمان في المحكمة: معركة السيطرة على "أوبن إيه آي" تتصاعد

شهدت محكمة فدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا مواجهة حادة بين إيلون ماسك وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه "، ضمن الدعوى القضائية التي رفعها ماسك ضد الشركة متهمًا إياها بالتخلي عن رسالتها الأصلية كمؤسسة غير ربحية لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.

وخلال شهادته أمام المحكمة، قال ألتمان إن ماسك حاول سابقًا دمج "أوبن إيه آي" مع شركة "تيسلا" قبل مغادرته المختبر عام 2018، معتبرًا أن هذه الخطوة كانت ستقضي على الطابع غير الربحي للمؤسسة، وهو ما رفضه آنذاك.

وأضاف ألتمان أن خلافه مع ماسك تصاعد بعدما شعر بأن الأخير يسعى إلى السيطرة الكاملة على الشركة وتحويلها إلى كيان ربحي خاضع لنفوذه. وقال أمام المحكمة: "كنت أؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يكون تحت سيطرة شخص واحد".

وركز محامي ماسك، ستيفن مولو، خلال الاستجواب المضاد على مصداقية ألتمان، مستعيدًا أزمة إقالته المؤقتة من "أوبن إيه آي" عام 2023 بسبب فقدان مجلس الإدارة الثقة به، بحسب شهادات سابقة في القضية. وسأل مولو ألتمان مباشرة عما إذا كان "شخصًا جديرًا بالثقة بالكامل"، ليرد الأخير: "أعتقد ذلك".

كما اتهم فريق ماسك ألتمان بالاستفادة الشخصية من علاقاته الاستثمارية مع شركات مرتبطة بـ"أوبن إيه آي"، بينها شركات في مجالات الطاقة والرقائق الإلكترونية، في محاولة لإظهار تضارب محتمل في المصالح.

وتعود جذور النزاع إلى دعوى رفعها ماسك عام 2024، اتهم فيها "أوبن إيه آي" وألتمان بتحويل المؤسسة من مشروع غير ربحي إلى شركة تجارية مدعومة باستثمارات ضخمة من "مايكروسوفت".

ويطالب ماسك بتعويضات تصل إلى 150 مليار دولار، إضافة إلى تفكيك الهيكل الربحي الذي أنشأته الشركة العام الماضي وإبعاد ألتمان عن مجلس الإدارة.

وفي المقابل، دافع ألتمان عن توجه الشركة، مؤكدًا أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب تمويلًا هائلًا لا يمكن توفيره عبر نموذج غير ربحي صرف، مشيرًا إلى أنه سعى "في كل خطوة" إلى تعظيم قيمة المؤسسة الأصلية غير الربحية.

كما أدلى رئيس مجلس إدارة "أوبن إيه آي"، بريت تايلور، بشهادته أمام المحكمة، مؤكدًا أن مجلس الإدارة رفض عرضًا سابقًا من ماسك للاستحواذ على أصول الشركة، لأنه يتعارض مع رسالتها الأساسية ويمنح السيطرة لشخص واحد.