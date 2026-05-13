"أنثروبيك" تبحث تمويلًا ضخمًا بتقييم يلامس تريليون دولار

تجري شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك" محادثات مع مستثمرين لجمع تمويل جديد يتراوح بين 30 و50 مليار دولار، في صفقة قد ترفع تقييمها إلى نحو 950 مليار دولار، بحسب أشخاص مطلعين على المحادثات.

وفي حال إتمام التمويل، سيقفز تقييم الشركة إلى أكثر من ضعفي تقييمها السابق البالغ 380 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر فقط، كما سيجعلها أعلى قيمة من منافستها "أوبن إيه آي"، التي قُدّرت قيمتها بنحو 852 مليار دولار في جولة تمويلية أُنجزت في آذار/مارس الماضي.

ورفض متحدث باسم "أنثروبيك" التعليق على المحادثات، التي كانت "بلومبرغ" قد كشفت عنها في وقت سابق.

وتجري هذه المفاوضات في ظل اندفاع واسع للاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، إذ جمعت شركات القطاع 297 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مدفوعة بجولات تمويل ضخمة لكبرى الشركات العاملة في المجال.

و"أنثروبيك"، ومقرها سان فرانسيسكو، من أبرز الشركات الصاعدة في هذا السباق، بعدما حققت تقدمًا في بيع منتجات الذكاء الاصطناعي للشركات، بينها "كلاود كود"، وهي أداة تتيح كتابة البرمجيات ذاتيًا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، داريو أمودي، في مؤتمر المطورين الذي نظمته "أنثروبيك" هذا الشهر، إن معدل الإيرادات السنوي للشركة بلغ 30 مليار دولار، مشيرًا إلى أن نموها قد يتضاعف 80 مرة خلال العام الحالي، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في أن يصبح النمو أكثر انتظامًا.

وكانت "أنثروبيك" قد أطلقت الشهر الماضي نموذجًا جديدًا قويًا للذكاء الاصطناعي باسم "ميثوس"، قالت إنه يتمتع بقدرة عالية على كشف الثغرات الأمنية في البرمجيات، إلى درجة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في مجال الأمن السيبراني.

وامتنعت الشركة عن طرح النموذج للجمهور، ووفرت الوصول إليه لعدد محدود من الجهات.

وأدى إطلاق "ميثوس" إلى توتر في علاقة الشركة بالحكومة الأميركية، بعدما اتهمت وزارة الدفاع "أنثروبيك" بمحاولة فرض شروط على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، ووصفتها بأنها تشكل خطرًا أمنيًا، قبل أن ترفع الشركة دعوى ضد الحكومة.

غير أن قوة النموذج دفعت بعض المسؤولين الأميركيين إلى محاولة احتواء الخلاف، إذ عقد أمودي لقاءات مع مسؤولين في البيت الأبيض الشهر الماضي وُصفت بأنها مثمرة.

وتواجه "أنثروبيك" منافسة شديدة من "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"إكس إيه آي" في سوق المنتجات الموجهة للمستهلكين والشركات، كما تواصل عقد اتفاقات مع عمالقة التكنولوجيا لتأمين التمويل والقدرات الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذجها.

فقد تعهدت "غوغل" الشهر الماضي باستثمار يصل إلى 40 مليار دولار في الشركة، فيما وافقت "أمازون" على استثمار يصل إلى 25 مليار دولار.