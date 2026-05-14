قمة ترامب وشي: صراع نفوذ بين التكنولوجيا والمعادن النادرة

تنطلق في بكين قمة تمتد يومين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط تصاعد التنافس بين أكبر اقتصادين في العالم حول النفوذ التجاري والتكنولوجي وسلاسل التوريد العالمية.

ويتمحور اللقاء حول موازين الضغط المتبادلة بين واشنطن وبكين، في وقت يسعى فيه كل طرف إلى تعزيز أوراقه التفاوضية في ملفات التجارة والتكنولوجيا والأمن الاقتصادي.

وتعتمد الولايات المتحدة على عدة أدوات ضغط، أبرزها ملف تايوان، إذ تواصل دعم الجزيرة عسكريًا وسياسيًا رغم اعتراض الصين، التي تعتبرها جزءًا من أراضيها.

وكانت واشنطن قد وافقت العام الماضي على صفقات أسلحة لتايوان بقيمة 11.15 مليار دولار، في خطوة أثارت انتقادات حادة من بكين.

كما تستخدم واشنطن القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات للحد من تطور الصناعة الصينية، مستهدفة شركات مثل "هواوي" وقطاع الرقائق المتقدمة الذي تعتمد عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتعد رقائق "إنفيديا" من أبرز الأدوات التي تحاول الولايات المتحدة منع وصولها إلى الصين.

وفي الجانب الاقتصادي، يواصل ترامب الدفاع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لتقليص العجز التجاري مع الصين وجلب مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الأميركي.

ووفق بيانات "بلومبرغ إيكونوميكس"، انخفض متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى 30.8% بعد هدنة تجارية أُبرمت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في المقابل، تمتلك الصين أدوات ضغط استراتيجية، في مقدمتها سيطرتها على المعادن النادرة، إذ تنتج نحو 70% من الإمدادات العالمية، وتستخدم هذه الهيمنة للرد على القيود والرسوم الأميركية.

وتدخل هذه المعادن في صناعات دفاعية وتقنية حساسة تشمل الطائرات المقاتلة والصواريخ وأنظمة الرادار.

كما تستفيد بكين من نفوذها الواسع على سلاسل التوريد العالمية، بعدما عززت حضورها في قطاعات المواد الخام والتصنيع خلال السنوات الماضية. ويحذر مسؤولون وخبراء أميركيون من أن أي اضطراب كبير في هذه السلاسل قد ينعكس مباشرة على الاقتصاد الأميركي.

وتستخدم الصين أيضًا وارداتها الزراعية من الولايات المتحدة كورقة ضغط غير مباشرة، خصوصًا في ما يتعلق بفول الصويا والذرة، لما لذلك من تأثير على الولايات الزراعية الأميركية. وتراجعت الصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين بأكثر من 6.8 مليارات دولار خلال العام الماضي بسبب التوترات التجارية.

وفي موازاة ذلك، تواصل بكين الدفع نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وتقليل الاعتماد على الرقائق الأميركية، مع تسريع خطط تطوير الذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد المحلية، في مواجهة القيود التي تفرضها واشنطن على قطاع التكنولوجيا الصيني.