هوانغ ينضم إلى وفد ترامب في الصين لتعزيز طموحات الذكاء الاصطناعي

انضم الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، إلى الوفد الأميركي المرافق للرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى الصين، في خطوة تعكس اهتمام واشنطن بتوسيع حضورها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

ويشارك هوانغ في القمة التي تجمع ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين الأميركيين، بينهم إيلون ماسك من "تسلا" و"إكس"، وتيم كوك من "آبل"، وديفيد سولومون من "غولدمان ساكس".

وتُعد الزيارة، التي تستمر 36 ساعة، أول جولة خارجية لترامب منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في شباط/فبراير الماضي. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات ملفات إيران، والرسوم الجمركية، والعلاقة الصينية مع تايوان، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتجارة.

وبحسب تقارير، لم يكن هوانغ ضمن القائمة الأولية لرجال الأعمال المشاركين، لكنه شوهد على متن الطائرة الرئاسية خلال توقفها في ألاسكا، قبل أن يؤكد ترامب مشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويدفع هوانغ منذ فترة باتجاه توسيع وصول "إنفيديا" إلى السوق الصينية، التي قال إنها تمثل فرصة بقيمة 50 مليار دولار. وقال متحدث باسم الشركة إن هوانغ يشارك في القمة "بدعوة من الرئيس ترامب دعمًا لأهداف الإدارة الأميركية".

وأكد ترامب أن الوفد يضم أيضًا لاري فينك من "بلاك روك"، وستيفن شوارزمان من "بلاكستون"، وكيلي أورتبرغ من "بوينغ"، وجين فريزر من "سيتي".

وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، قال ترامب إنه سيطلب من شي "فتح" السوق الصينية أمام الشركات الأميركية، بما يسمح لكبار رجال الأعمال الأميركيين بتوسيع نشاطهم هناك.

ويأتي ظهور هوانغ في الواجهة الاقتصادية العالمية بعدما أصبح هذا الأسبوع سابع أغنى شخص في العالم، متجاوزًا مؤسس "ديل"، مايكل ديل، مع ارتفاع قيمة أسهم "إنفيديا". ووفق قائمة "فوربس" الفورية للمليارديرات، بلغت ثروته 191.5 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع قيمة حصته البالغة 3% في الشركة.

في المقابل، تراجع إجمالي حزمة أجور هوانغ خلال السنة المالية 2026 بنسبة 27% إلى 36.6 مليون دولار، نتيجة انخفاض سهم "إنفيديا" العام الماضي وسط مخاوف المستثمرين من فقاعة محتملة في سوق الذكاء الاصطناعي.