"أنثروبيك" ترفض منح الصين أحدث نماذجها

رفضت شركة "أنثروبيك" الأميركية منح الصين إمكانية الوصول إلى نموذجها المتقدم للذكاء الاصطناعي "ميثوس"، في ظل تصاعد التنافس بين واشنطن وبكين على امتلاك أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة، تواصل ممثل عن مركز أبحاث صيني مع مسؤولين في "أنثروبيك" خلال اجتماع عُقد في سنغافورة الشهر الماضي، طالبًا تغيير موقف الشركة والسماح لبكين باستخدام النموذج الجديد، غير أن الشركة رفضت الطلب.

ولم تكن المحادثات طلبًا رسميًا من الحكومة الصينية، لكنها عُدّت تمهيدًا محتملًا لاتصالات دبلوماسية مباشرة.

وأثار النقاش قلق مسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إذ رأى بعض مسؤولي إدارة ترامب أنه يعكس سعي بكين إلى الحصول سريعًا على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وكانت "أنثروبيك" قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي نموذج "ميثوس"، القادر على اكتشاف ثغرات برمجية يمكن استخدامها لتعزيز الحماية أو تنفيذ اختراقات.

وأتاحت الشركة النموذج للحكومة الأميركية وأكثر من 40 منظمة وشركة، لكنها امتنعت عن طرحه للجمهور خشية تداعياته على الأمن السيبراني العالمي.

وأثار النموذج مخاوف من تعميق الفجوة بين الولايات المتحدة ومنافسيها، وفي مقدمتهم الصين وروسيا، نظرًا إلى قدرته على منح الدول المتقدمة في هذا المجال تفوقًا في الدفاع السيبراني وتنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق.

وتشير تقديرات أميركية إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية الأكثر تقدمًا كانت تتفوق على نظيراتها الصينية بنحو ستة أشهر، غير أن طرح "تشات جي بي تي 5.5" من "أوبن إيه آي" و"ميثوس" من "أنثروبيك" قد يوسع الفارق إلى ما بين تسعة أشهر وسنة.

في المقابل، أظهرت شركة "ديبسيك" الصينية قدرة بكين على تقليص الفجوة، بعدما أعلنت أن نموذجها الجديد مهيأ للعمل على رقائق من إنتاج شركة "هواوي".

وتتعامل واشنطن وبكين، على نحو متزايد، مع شركات الذكاء الاصطناعي بوصفها أصولًا وطنية، إذ قيّدت الصين استثمارات واستحواذات أجنبية في هذا القطاع، فيما حصرت "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" الوصول إلى أحدث نماذجهما بعدد محدود من الشركات والوكالات الحكومية الأميركية.