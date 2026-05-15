قضيّة "أوبن إيه آي": هيئة المحلّفين تقترب من حسم نزاع ماسك مع ألتمان

دخلت المرافعات الختامية في القضية المرفوعة من إيلون ماسك ضد سام ألتمان وشركة "أوبن إيه آي" مرحلتها الأخيرة، تمهيدًا لبدء مداولات هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أشخاص في محكمة اتحادية بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتتمحور الدعوى حول اتهامات يوجهها ماسك إلى ألتمان ورئيس الشركة غريغ بروكمان بتحويل "أوبن إيه آي" من منظمة غير ربحية إلى كيان ربحي، في خطوة يقول إنها خالفت الاتفاقات التأسيسية للشركة وأدت إلى إثراء القائمين عليها على حساب رسالتها الأصلية.

في المقابل، تنفي "أوبن إيه آي" هذه الاتهامات، مؤكدة أن ماسك كان على علم مبكر بخطط إنشاء هيكل ربحي، وأن دوافعه الحالية مرتبطة بخروجه من الشركة وفشل محاولته السيطرة عليها عام 2018.

وشهدت الجلسات تبادل اتهامات حادة بين الطرفين، إذ ركز محامو ماسك على التشكيك بمصداقية ألتمان، معتبرين أنه قدّم روايات مضللة بشأن طبيعة الاتفاقات المؤسسة للشركة. وقال المحامي ستيفن مولو أمام هيئة المحلفين إن "مصداقية سام ألتمان هي محور القضية"، مشددًا على أن الدفاع يعتمد بالكامل على تصديق روايته.

في المقابل، قالت محامية "أوبن إيه آي" سارة إيدي إن فريق ماسك فشل في تقديم أدلة تثبت وجود شروط واضحة مرتبطة بتمويله للشركة، مؤكدة أن الشهادات والوثائق لا تدعم مزاعمه بشأن وجود التزام بإبقاء الشركة غير ربحية.

وأضافت أن ماسك نفسه كان يدعم منذ عام 2017 فكرة إنشاء ذراع ربحي للشركة، وأنه سعى إلى فرض نفوذه الكامل على "أوبن إيه آي".

كما دفعت الشركة بأن الدعوى قُدمت خارج المهلة القانونية المحددة، معتبرة أن تأخر ماسك في رفع القضية قد يؤدي إلى إسقاطها بالكامل.

وشهدت المحاكمة، التي استمرت أسابيع، حضور شخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا، إلى جانب كشف مراسلات ووثائق داخلية تتعلق بتاريخ "أوبن إيه آي" والعلاقة المتوترة بين ماسك وألتمان.

وتحمل القضية أهمية كبيرة بالنسبة إلى الشركة التي تستعد لطرح عام محتمل قد يرفع قيمتها السوقية إلى نحو تريليون دولار، بينما يطالب ماسك بإعادة هيكلة الشركة وإبعاد ألتمان وبروكمان عنها، إضافة إلى تحويل 134 مليار دولار من أنشطتها الربحية إلى المنظمة غير الربحية التابعة لها.