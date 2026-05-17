سباق رقاقات الدماغ يثير مخاوف على خصوصية البشر ومستقبلهم

في مواجهة هذه التطورات، بدأت ولايات أميركية، بينها كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت ومونتانا، تعديل قوانين الخصوصية لتشمل حماية البيانات العصبية، فيما طُرح مشروع "قانون العقل" على المستوى الفيدرالي لدراسة آليات تنظيم هذا المجال...

تتسارع استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في تقنيات ربط الدماغ البشري بالذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات متزايدة من تحول "البيانات العصبية" إلى المورد الأكثر قيمة وخطورة في الاقتصاد الرقمي المقبل، وما قد يرافق ذلك من تهديدات لخصوصية الإنسان وهويته.

وسلط تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" الضوء على تنامي الاهتمام بما يُعرف بالواجهات الدماغية الحاسوبية (BCI)، وهي تقنيات تتيح التواصل المباشر بين الدماغ والحواسيب أو أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر شرائح أو أجهزة إلكترونية متطورة.

وأشار التقرير إلى أن ما كان يُنظر إليه سابقًا كفكرة من الخيال العلمي بات يحظى بدعم واسع داخل وادي السيليكون، حيث يروج عدد من المستثمرين والمديرين التنفيذيين لفكرة "الإنسان المعزَّز" بوصفها المرحلة المقبلة من تطور البشرية.

وخلال مؤتمر "تيد 2026" الذي عُقد في مدينة فانكوفر الكندية، قال المستثمر والرئيس التنفيذي السابق لشركة "فيكاريوس"، دي سكوت فينيكس، إن الناس سيرفضون في البداية زرع الشرائح الدماغية، كما حدث مع الهواتف الذكية، لكنهم سيتقبلونها لاحقًا بسبب ما تمنحه من قدرات تنافسية.

وأضاف أن البشرية تقف على أعتاب "اندماج" بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وهي رؤية يدعمها عدد من أبرز الشخصيات في قطاع التكنولوجيا، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، والملياردير بيتر ثيل المعروف بدفاعه عن أفكار "ما بعد الإنسانية".

ورغم أن تقنيات ربط الدماغ بالحاسوب لا تزال في مراحلها الأولى، فإن حجم الاستثمارات المتدفقة إليها يعكس توقعات بنمو سريع لهذا القطاع، إذ تشير تقديرات إلى أن سوق الواجهات الدماغية الحاسوبية قد تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار بحلول عام 2035، بينما قد يصل سوق التكنولوجيا العصبية الأوسع إلى 52 مليار دولار بحلول عام 2032.

ويتركز الاستخدام الحالي لهذه التقنيات في التطبيقات الطبية، مثل تمكين المصابين بالشلل من التحكم بالحواسيب عبر الإشارات الدماغية، كما في حالة نولاند أربو، أول شخص يخضع لزراعة شريحة "نيورالينك" التابعة لإيلون ماسك.

لكن التقرير حذر من أن الخطر لا يقتصر على الشرائح المزروعة، بل يشمل أيضًا البيانات العصبية التي تجمعها بالفعل أجهزة قابلة للارتداء مثل الساعات الذكية ونظارات الواقع المعزز وأجهزة تتبع النوم والتوتر، والتي قد تكشف أنماط التفكير والانفعالات والسلوك البشري.

وشبهت المديرة العامة السابقة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، بيانات الدماغ بـ"النفط الخام" للعصر الرقمي، داعية إلى حمايتها بشكل صارم.

وفي مواجهة هذه التطورات، بدأت ولايات أميركية، بينها كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت ومونتانا، تعديل قوانين الخصوصية لتشمل حماية البيانات العصبية، فيما طُرح مشروع "قانون العقل" على المستوى الفيدرالي لدراسة آليات تنظيم هذا المجال.

وحذرت سوزان شنايدر، مديرة مركز مستقبل الذكاء الاصطناعي والعقل والمجتمع في جامعة فلوريدا أتلانتيك، من مخاطر استغلال بيانات التفكير البشري، معتبرة أنها "الأكثر خصوصية وحميمية"، وأن إساءة استخدامها قد تهدد مستقبل التطور الإنساني نفسه.

ويشير التقرير إلى أن الجدل لم يعد مقتصرًا على الخصوصية، بل امتد إلى تساؤلات فلسفية حول مستقبل الإنسان، في ظل تصاعد الحديث داخل أوساط التكنولوجيا عن إمكانية تجاوز الطبيعة البشرية الحالية عبر الدمج المتزايد بين الإنسان والآلة.

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته "بوليتيكو" أن غالبية الأميركيين تؤيد فرض ضوابط على قطاع الذكاء الاصطناعي، فيما عارض 13% فقط تنظيمه بشكل كامل.