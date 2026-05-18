أوروبا تخشى "زر الإيقاف" الأميركي للتقنية

تتزايد المخاوف الأوروبية من الاعتماد الواسع على البنية التكنولوجية الأميركية، بعدما كشفت تقارير عن قدرة العقوبات الأميركية على تعطيل خدمات رقمية ومالية أساسية لأفراد ومؤسسات خارج الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، برزت هذه المخاوف عقب فرض عقوبات على القاضي في المحكمة الجنائية الدولية نيكولا غيو، على خلفية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وأدى ذلك إلى تعطيل استخدامه بطاقات الدفع الإلكترونية وخدمات مثل "آبل باي" و"باي بال"، إضافة إلى إلغاء حجوزات فندقية وتقييد وصوله إلى منصات وخدمات رقمية أميركية.

وأعاد ذلك إلى الواجهة حجم اعتماد أوروبا على الشركات الأميركية في قطاعات الدفع الإلكتروني والحوسبة السحابية والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والملاحة الرقمية، ما يثير مخاوف من استخدام هذه الهيمنة كورقة ضغط سياسية أو اقتصادية.

ويشير التقرير إلى أن أنظمة الدفع الأوروبية تعتمد بدرجة كبيرة على شبكات أميركية مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، الأمر الذي قد يؤدي إلى شلل في عمليات الدفع والسحب والحجوزات في حال فرض قيود أميركية مفاجئة.

كما تعتمد مؤسسات أوروبية واسعة على خدمات شركات مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" في إدارة البريد الإلكتروني والملفات والاجتماعات الافتراضية، ما يجعل أي انقطاع محتمل تهديدًا مباشرا لسير الأعمال.

ويمتد الاعتماد الأوروبي أيضا إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي الأميركية مثل "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"إكس"، إضافة إلى خدمات الملاحة والتجارة الإلكترونية والسفر.

وفي مواجهة ذلك، بدأت حكومات وشركات أوروبية دفع مشاريع تهدف إلى تعزيز ما تصفه بـ"السيادة الرقمية"، عبر تطوير بدائل محلية في مجالات البريد الإلكتروني والخدمات السحابية والمدفوعات والذكاء الاصطناعي.

ومن بين البدائل المطروحة خدمة "بروتون ميل" السويسرية، ومنصات الحوسبة السحابية الأوروبية مثل "أو في إتش كلاود"، إلى جانب مشاريع لتطوير أنظمة دفع أوروبية ومشروع "اليورو الرقمي" الذي يعمل عليه البنك المركزي الأوروبي.

وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، تسعى شركات أوروبية مثل "ميسترال إيه آي" الفرنسية و"بروتون" السويسرية إلى تقديم بدائل للأدوات الأميركية، رغم استمرار اعتمادها جزئيا على تقنيات أميركية، خصوصا في مجال الشرائح الإلكترونية.

ورغم المخاوف الأوروبية، يؤكد التقرير أن العلاقة التقنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا تبقى متشابكة، إذ تعتمد شركات التكنولوجيا الأميركية بدورها على شركات أوروبية مثل "إيه إس إم إل" الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع الشرائح، إضافة إلى "نوكيا" و"إريكسون" في قطاع الاتصالات.