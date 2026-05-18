"أوبن إيه آي" توسّع "كودكس" إلى الهواتف المحمولة

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" إطلاق نسخة مخصّصة للهواتف المحمولة من أداة البرمجة "كودكس" (Codex)، عبر دمجها داخل تطبيق "تشات جي بي تي"، بما يتيح للمستخدمين متابعة وإدارة مهام البرمجة وتدفّقات العمل عن بُعد.

وقالت الشركة إن الميزة الجديدة تسمح بمعاينة بيئات "كودكس" بشكل مباشر من خلال أي جهاز يعمل بتطبيق "تشات جي بي تي"، مشيرةً إلى أن التحديث لا يزال ضمن المرحلة التجريبية، لكنه متاح لجميع فئات المستخدمين على أجهزة "آي أو إس" و"أندرويد".

وأوضحت "أوبن إيه آي" أن الإضافة الجديدة لا تقتصر على التحكم بمهمة واحدة أو إرسال أوامر إلى الحاسوب، بل تتيح إدارة سلاسل العمل كاملة من الهاتف، بما يشمل مراجعة النتائج، والموافقة على الأوامر، وتبديل النماذج، وبدء مهام جديدة.

وكانت الشركة قد أتاحت، الشهر الماضي، تشغيل "كودكس" في الخلفية على أجهزة سطح المكتب، ما يسمح للأداة بتنفيذ مهام متعددة بصورة مستقلة، وفق ما أورده موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وفي خطوة موازية، طرحت "أوبن إيه آي" إضافة لمتصفح "غوغل كروم"، تتيح لوكيل الذكاء الاصطناعي العمل بالتزامن مع جلسات التصفح.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المنافسة مع شركة "أنثروبيك"، التي أطلقت في شباط/فبراير الماضي خاصية مشابهة تتيح مراقبة أداة "كلود كود" (Claude Code) عن بُعد.

ويعكس التوسع المتسارع في أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي احتدام المنافسة بين "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" لتطوير منصات برمجية أكثر انتشارًا بين الشركات والمتخصصين في قطاع التكنولوجيا.