اتفاق غامض بعد هجوم إلكتروني على منصة "كانفاس"

أعلنت شركة "إنستركتشر"، المشغلة لمنصة التعليم الإلكتروني "كانفاس"، التوصل إلى "اتفاق" مع الجهة المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الذي عطّل خدمات المنصة وسرّب بيانات مئات ملايين الطلاب والعاملين في مؤسسات تعليمية حول العالم، في خطوة فُهمت على نطاق واسع باعتبارها دفعًا لفدية إلكترونية.

وتعرّضت المنصة، المستخدمة في آلاف المدارس والجامعات، لهجوم نفذته مجموعة القرصنة "شايني هانترز"، التي هددت بنشر نحو 3.6 تيرابايت من البيانات، بينها أرقام تعريفية وعناوين بريد إلكتروني ورسائل تخص 9000 مؤسسة تعليمية ونحو 275 مليون طالب وموظف، ما لم تُدفع الفدية المطلوبة.

وأدى الهجوم إلى تعطّل خدمات تعليمية وتأجيل تسليم واجبات دراسية في عدد من الجامعات، بينها "RMIT" و"UTS" في أستراليا، بعدما تعذّر على الطلاب الوصول إلى حساباتهم.

وقالت "إنستركتشر" إن البيانات أُعيدت إليها ضمن الاتفاق، وإنها حصلت على "تأكيد رقمي" يفيد بتدمير المعلومات المسروقة، عبر سجلات تقنية تُظهر حذفها نهائيًا. لكنها أقرت في الوقت نفسه بعدم وجود ضمان كامل عند التعامل مع جهات إجرامية.

وأوضح خبراء أمن سيبراني أن صياغة بيان الشركة تشير ضمنيًا إلى دفع فدية، رغم امتناعها عن تأكيد ذلك رسميًا. وقدّر بعضهم أن المبلغ ربما بلغ ملايين الدولارات، مع احتمال خفضه خلال التفاوض.

وتقول حكومات عدة، بينها أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، إن دفع الفدية يشجع الهجمات الإلكترونية ويغذي أنشطة إجرامية أخرى، كما أنه لا يضمن عدم تسريب البيانات لاحقًا.

وبحسب تقرير لشركة "أكاماي"، دفعت 75 شركة أسترالية، تتجاوز إيراداتها 3 ملايين دولار سنويًا، فدى إلكترونية حتى كانون الثاني/يناير 2026، في حين أظهر استطلاع شمل 800 شركة أن 64% منها دفعت فدية فعلًا، بينما قالت 81% إنها قد تفعل ذلك لتقليل الأضرار.

ويرى مختصون أن الشركات أصبحت أقل اعتمادًا على دفع الفدية لاستعادة أنظمتها، لكنها باتت تلجأ إليها أحيانًا لمنع نشر البيانات الحساسة، رغم غياب أي ضمانات حقيقية بأن القراصنة لن يحتفظوا بنسخ منها أو يعيدوا استخدامها لاحقًا.