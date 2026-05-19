"أمازون" تتحدى "ستارلينك" بصفقة فضائية قيمتها 11.6 مليار دولار

أعلنت "أمازون" خططها للاستحواذ على شركة "غلوبال ستار" المتخصصة في الأقمار الصناعية، في صفقة تبلغ قيمتها 11.6 مليار دولار، ضمن مساعيها لمنافسة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك في سوق الاتصالات الفضائية سريع النمو.

وبحسب الشركة، ستتيح الصفقة إطلاق خدمة اتصال مباشر بالهواتف والأجهزة المحمولة بحلول عام 2028، من دون الحاجة إلى أبراج اتصالات تقليدية، عبر استخدام الأقمار الصناعية.

وتتضمن الصفقة عرضًا لمساهمي "غلوبال ستار" بقيمة 90 دولارًا للسهم، أو أسهمًا مكافئة من "أمازون"، بعلاوة تقارب 117% مقارنة بسعر السهم قبل الكشف عن المفاوضات.

وتسعى "أمازون" من خلال الاستحواذ إلى الحصول على تراخيص الطيف الترددي التي تمتلكها "غلوبال ستار"، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا لتطوير خدمات الاتصال المباشر بين الأقمار الصناعية والهواتف الذكية.

ويُتوقع إتمام الصفقة خلال عام 2027، لتصبح ثاني أكبر عملية استحواذ في تاريخ "أمازون" بعد صفقة شراء "هول فودز".

وفي المقابل، تواصل "ستارلينك"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، تعزيز موقعها في السوق، إذ تمتلك شبكة تضم نحو 10 آلاف قمر صناعي تخدم قرابة 10 ملايين مستخدم حول العالم.

كما أعلنت "أمازون" انتقال خدمة الرسائل الطارئة الخاصة بشركة "أبل" إلى شبكتها الفضائية الجديدة "أمازون ليو"، في خطوة تُعد مكسبًا مهمًا للشركة في سباق خدمات الاتصال الفضائي.

وتستهدف "أمازون ليو" تشغيل أكثر من 7700 قمر صناعي مستقبلًا، فيما تملك حاليًا نحو 200 قمر في المدار تخضع لاختبارات تجارية محدودة.

ويرى محللون أن القيمة الحقيقية للصفقة لا تكمن في الأقمار الصناعية التي تديرها "غلوبال ستار"، بل في الترددات اللاسلكية المرخصة التي تتيح تطوير خدمات اتصال مباشرة بالأجهزة المحمولة.

ويشهد سوق الاتصالات الفضائية منافسة متزايدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى، وسط توقعات بتضاعف حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مع تصاعد الطلب على خدمات الإنترنت والاتصال عبر الأقمار الصناعية.