"سبيس إكس" تخطط لاستثمار 55 مليار دولار في مصنع رقائق بتكساس

تعتزم شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك استثمار 55 مليار دولار لإطلاق مشروع ضخم لتصنيع أشباه الموصلات في ولاية تكساس الأميركية، ضمن خطة تحمل اسم "تيرافاب" وتهدف إلى تأمين احتياجات شركات ماسك من الرقائق المتقدمة.

وبحسب إشعار نُشر في مقاطعة غرايمز بولاية تكساس، تخطط الشركة لبناء منشأة "متكاملة رأسيًا" لتصنيع أشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة، مع احتمال ارتفاع الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 119 مليار دولار في حال تنفيذ المراحل اللاحقة.

وكان ماسك قد كشف في آذار/مارس الماضي عن مشروع "تيرافاب"، معتبرًا أنه ضرورة استراتيجية لتأمين الرقائق اللازمة لمشاريعه في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والفضاء، في ظل تزايد الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

وقال ماسك إن شركاته "لن تحصل على الرقائق" ما لم تُنشأ هذه المنشأة، مشيرًا إلى أن المشروع قد يوفر مستقبلًا قدرة حوسبة تصل إلى تيراواط سنويًا، بما يتناسب مع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف المنشأة إلى إنتاج رقائق بدقة 2 نانومتر، وهي من أكثر تقنيات التصنيع تطورًا في القطاع حالياً.

ورغم الطموحات الكبيرة للمشروع، أثيرت شكوك بشأن قدرة ماسك على دخول قطاع تصنيع الرقائق المتقدمة، الذي تهيمن عليه شركات تمتلك خبرات طويلة، مثل "شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (TSMC).

وذكرت تقارير أن مساعدين لماسك تواصلوا بالفعل مع شركات متخصصة في معدات تصنيع الرقائق، من بينها "أبلايد ماتيريالز" و"طوكيو إلكترون" و"لام ريسيرش"، للحصول على عروض أسعار وجداول زمنية لتوريد المعدات.

وبحسب المعلومات المنشورة، تخطط "سبيس إكس"، المعروفة رسميًا باسم "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز"، لإقامة المشروع قرب خزان "غيبونز كريك" في مقاطعة غرايمز، فيما من المقرر عقد جلسة استماع عامة بشأن المشروع في 3 حزيران/يونيو المقبل.

ووصف الإشعار الرسمي المشروع بأنه "استثمار تحوّلي" من شأنه تعزيز قدرات تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة.