"لينكدإن" تشدد إجراءاتها ضد المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي

تواصل المنصة توسيع عمليات التحقق من الحسابات لمواجهة الحسابات الوهمية والروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بعدما تجاوز عدد الحسابات الموثقة فيها 100 مليون مستخدم...

بدأت منصة "لينكدإن" تنفيذ إجراءات جديدة للحد من انتشار المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي الذي يفتقر إلى القيمة المهنية أو الخبرات الحقيقية، في ظل تزايد الشكاوى من منشورات وتعليقات تعتمد على نصوص عامة ومتكررة.

وقالت المنصة إن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي قد تساعد المستخدمين في تحسين الصياغة اللغوية، إلا أنّ المحتوى المنشور يجب أن يعكس خبرات أصحاب الحسابات وشخصياتهم المهنية، لا أن يقتصر على عبارات تحفيزية أو نصوص منمّقة تخلو من الأفكار الأصلية.

وأوضحت "لينكدإن" أنّها تعمل بالتعاون مع فرق التحرير على تطوير أنظمة تقنية لرصد المحتوى الآلي المتكرر أو الفارغ من المضمون، مع التركيز على التمييز بين المنشورات التي تضيف سياقًا وتجارب فعلية، وتلك التي تعتمد على أسلوب عام ومتشابه.

كما تستهدف الأنظمة الجديدة التعليقات المُنشأة عبر أدوات الأتمتة على نطاق واسع، خاصة الردود التي تعيد صياغة المنشورات الأصلية دون تقديم إضافة مفيدة للنقاشات المهنية.

وأكدت الشركة أنّ الإجراءات الجديدة لا تشمل جميع المنشورات المكتوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بل تهدف إلى تقليل ظهور المحتوى منخفض الجودة في صفحات المستخدمين. وعند رصد هذا النوع من المحتوى، ستتراجع فرص انتشاره خارج نطاق المتابعين المباشرين لصاحب المنشور.

وأضافت "لينكدإن" أنّ الاختبارات الأولية أظهرت قدرة الأنظمة الجديدة على اكتشاف المحتوى العام والمتكرر بدقة بلغت 94%، مشيرةً إلى أنّ المستخدمين بدأوا يلاحظون انخفاض ظهور هذه المنشورات القادمة من خارج شبكاتهم المهنية.

وفي موازاة ذلك، تواصل المنصة توسيع عمليات التحقق من الحسابات لمواجهة الحسابات الوهمية والروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بعدما تجاوز عدد الحسابات الموثقة فيها 100 مليون مستخدم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في قطاع التكنولوجيا، مع استعداد شركات مثل "ميتا" و"يوتيوب" لإطلاق أدوات مشابهة تهدف إلى الحد من تدفق المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي منخفض الجودة على منصاتها.