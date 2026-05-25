"غسل الذكاء الاصطناعي" يجتاح الشركات البريطانية

أشار مسؤول علاقات عامة في لندن إلى أن بعض الشركات تحاول إلصاق وصف "الذكاء الاصطناعي" بأي منتج أو خدمة مهما كانت صلة التقنية محدودة، مضيفًا أن الصحافيين باتوا أكثر تشككًا تجاه هذا النوع من الخطاب التسويقي...

تسعى شركات بريطانية متزايدة إلى إعادة تقديم نفسها باعتبارها شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، رغم أن كثيرًا من منتجاتها يعتمد على تقنيات أتمتة تقليدية لا ترتبط مباشرة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق ما أكده مسؤولون في قطاع العلاقات العامة والتسويق.

وقال مختصون في الاتصالات إن إدارات شركات تعمل في مجالات بعيدة نسبيًا عن التكنولوجيا تضغط على فرق العلاقات العامة لتسويق خدماتها ومنتجاتها باعتبارها مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف الاستفادة من الزخم الاستثماري والإعلامي المحيط بالتقنية.

وأشار مسؤول علاقات عامة في لندن إلى أن بعض الشركات تحاول إلصاق وصف "الذكاء الاصطناعي" بأي منتج أو خدمة مهما كانت صلة التقنية محدودة، مضيفًا أن الصحافيين باتوا أكثر تشككًا تجاه هذا النوع من الخطاب التسويقي.

وتحدث مسؤولون في وكالات علاقات عامة عن تزايد استخدام أوصاف مثل "مدعوم بالذكاء الاصطناعي" و"قائم على الذكاء الاصطناعي" في حملات تسويقية لمنتجات تعتمد فعليًا على تحسينات في الأتمتة التقليدية، وليس على نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.

ومن بين الأمثلة التي جرى تداولها مؤخرًا، تسويق أدوات لرسم مخططات المباني أو أجهزة رياضية أو أنظمة حماية في محطات المترو باعتبارها منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، رغم أن دور التقنية فيها محدود أو غير واضح.

ووصف مختصون هذه الظاهرة بـ"غسل الذكاء الاصطناعي"، في إشارة إلى محاولات إعادة تغليف تقنيات قديمة أو اعتيادية تحت مظلة الذكاء الاصطناعي لجذب المستثمرين والعملاء.

كما أشار عاملون في قطاع الاتصالات إلى أن بعض الشركات تسعى إلى تقديم مديريها التنفيذيين بوصفهم خبراء أو معلقين في شؤون الذكاء الاصطناعي لتعزيز حضورها الإعلامي، حتى عندما لا يكون نشاطها مرتبطًا مباشرة بالتقنية.

وتأتي هذه الموجة في وقت تواصل فيه شركات كبرى حول العالم إعادة تقييم علاقتها بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع خفض الوظائف وتوسيع استخدام الأنظمة المؤتمتة داخل المؤسسات.