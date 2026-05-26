حزمة تمويل بـ16 مليار دولار لمركز بيانات "أوراكل"

أُنجزت حزمة تمويل بقيمة 16 مليار دولار لمركز بيانات ضخم تابع لشركة "أوراكل" في ولاية ميشيغان، بعد أشهر من المفاوضات مع المستثمرين، في صفقة تعكس اتساع اعتماد مشاريع الذكاء الاصطناعي على أسواق الدين.

وباعت "بنك أوف أميركا" سندات مرتبطة بالمشروع بقيمة 14 مليار دولار، قادت شراءها شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" المعروفة اختصارًا باسم "بيمكو"، التي استحوذت على سندات بنحو 10 مليارات دولار، فيما توزعت الحصة المتبقية على مستثمرين آخرين.

وتندرج السندات ضمن تمويل أوسع لمركز البيانات الواقع في بلدة سالين جنوب شرقي ميشيغان، حيث ستكون "أوراكل" المستأجرة للموقع، على أن تستخدمه لتشغيل تطبيقات "أوبن إيه آي".

ويشمل التمويل مساهمات رأسمالية من "ريليتيد ديجيتال" وصناديق تابعة لشركة "بلاكستون"، بلغت نحو ملياري دولار، بحسب تقارير سابقة.

وبيعت السندات في طرح خاص بموجب القاعدة 144A المخصصة للمستثمرين المؤسسيين الكبار، وتستحق في عام 2045، مع تسعيرها عند 98.75 سنت للدولار وفائدة سنوية قدرها 7.5%.

وامتنعت "بيمكو" عن التعليق على تفاصيل التمويل، فيما لم تصدر تعليقات فورية من "أوراكل"، كما لم ترد بنوك مشاركة في الصفقة، بينها "بنك أوف أميركا" و"ويلز فارجو" و"غولدمان ساكس"، على طلبات التعليق.

وقالت "ريليتيد ديجيتال"، وهي مشروع مشترك مع شركة "ريليتيد" العقارية، إن المشروع سيؤدي دورًا مهمًا في البنية الرقمية المستقبلية للولايات المتحدة.

وتكشف مدة التفاوض الطويلة على المشروع عن تدقيق متزايد من وول ستريت في الإنفاق الضخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع توسع شركات التكنولوجيا في تمويل مراكز البيانات عبر الديون.

ويأتي التمويل الجديد بعد صفقات دين كبيرة أخرى مرتبطة بمراكز بيانات "أوراكل"، بينها حزمة بقيمة 38 مليار دولار لمرافق في تكساس وويسكونسن، وأخرى بقيمة 18 مليار دولار لموقع في نيو مكسيكو.

ومن المقرر أن تزود شركة "دي تي إي إنرجي" المشروع بالطاقة، بينما تموّل "أوراكل" استثمارًا جديدًا في تخزين البطاريات. وسيضم مجمع سالين ثلاثة مبانٍ لمراكز بيانات من طابق واحد، بطاقة تتجاوز غيغاواط.

وتسعى "أوراكل"، عبر المشروع، إلى تعزيز شراكتها مع "أوبن إيه آي" لتوسيع قدرة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، في وقت تضخ فيه شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها.

ومنذ العام الماضي، جرى توفير تمويل ديون لا يقل عن 290 مليار دولار لمشاريع مراكز البيانات الضخمة، فيما أصبحت "أوراكل" من أبرز مصدري سندات الشركات عالية الجودة في الولايات المتحدة، مع سندات مدرجة في المؤشر الرئيسي لسندات الشركات الأميركية بنحو 120 مليار دولار.