"أنثروبيك" تتجاوز "أوبن إيه آي" وتصبح الأعلى قيمة في قطاع الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أنثروبيك"، المطوّرة لروبوت المحادثة "كلود"، جمع 65 مليار دولار في جولة تمويلية جديدة رفعت قيمتها بعد التمويل إلى 965 مليار دولار، لتتقدم بذلك على منافستها "أوبن إيه آي" وتصبح شركة الذكاء الاصطناعي الأعلى قيمة في العالم.

وتعكس الجولة الجديدة التدفقات المالية الضخمة التي لا تزال تتجه إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم تزايد الشكوك العامة بشأن هذه التكنولوجيا. كما تؤكد التحول السريع في مكانة "أنثروبيك"، التي كانت تُعد لاعبًا أصغر في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، قبل أن يعزز انتشار منتجاتها بين الشركات الكبرى حضورها التجاري والثقافي.

وقادت الجولة التمويلية شركات "ألتميتر كابيتال" و"دراغونير" وغيرها، في صفقة وصفتها "أنثروبيك" بأنها دليل على تنامي الثقة بنماذجها ورؤيتها لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

وقال المدير المالي للشركة، كريشنا راو، إن "كلود" بات أداة أساسية لقاعدة متنامية من العملاء حول العالم، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تطوير أدوات مثل "كلاود كود" و"كو وورك" لجعلها أكثر قدرة وملاءمة لاحتياجات المستخدمين.

وساهم تركيز "أنثروبيك" على خدمات الشركات وأدوات البرمجة، إلى جانب تقديم نفسها بوصفها شركة أكثر اهتمامًا بسلامة الذكاء الاصطناعي، في تعزيز موقعها أمام منافسين يركزون بدرجة أكبر على المستخدمين الأفراد.

ولا تزال الشركة تخوض نزاعًا قانونيًا مع وزارة الدفاع الأميركية، بعد رفضها في وقت سابق إزالة قيود تمنع استخدام "كلود" في المراقبة الداخلية واسعة النطاق أو في أنظمة أسلحة ذاتية قاتلة. كما عززت حضورها السياسي في الولايات المتحدة عبر إنفاق ملايين الدولارات على الضغط السياسي ودعم مرشحين وتشريعات منسجمة مع رؤيتها لتنظيم القطاع.

وتأتي قفزة "أنثروبيك" بعدما جمعت "أوبن إيه آي" 122 مليار دولار في آذار/مارس الماضي، ما رفع قيمتها إلى 852 مليار دولار، وسط توقعات بأن تسعى إلى طرح عام أولي قد يصل بتقييمها إلى تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام.