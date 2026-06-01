"بايت دانس" تتجه لتطوير معالجات ذكاء اصطناعي خاصة

تخطط شركة "بايت دانس" الصينية لتطوير معالجات مركزية خاصة بها، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي ودعم توسعها المرتقب في هذا القطاع.

وتنضم الشركة المالكة لـ"تيك توك" إلى قائمة متزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي اتجهت إلى تصميم شرائحها الخاصة، بينها "مايكروسوفت" و"غوغل" و"أمازون"، في محاولة لتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين وخفض تكاليف مراكز البيانات.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، تعتزم "بايت دانس" التعاون مع شركات خارجية لتصميم المعالجات، من بينها "إيه آر إم" التابعة لمجموعة "سوفت بانك" اليابانية، كما تدرس استخدام معمارية "آر آي إس سي – في" مفتوحة المصدر لاختيار التصميم الأنسب لاحتياجات مراكز بياناتها.

ويأتي هذا التوجه مع تزايد أهمية عمليات الاستدلال في نماذج الذكاء الاصطناعي، وهي مرحلة تعتمد على تطبيق ما تعلمه النموذج من البيانات السابقة للتعامل مع طلبات جديدة، ما يتطلب قدرات حاسوبية مختلفة عن تلك المستخدمة في التدريب التقليدي.

وفي حين اعتمدت طفرة الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية بدرجة كبيرة على المعالجات الرسومية، خصوصًا في عمليات التدريب، فإن توسع استخدام الوكلاء الأذكياء والنماذج المتقدمة يزيد الحاجة إلى المعالجات المركزية داخل مراكز البيانات.

ويرى مختصون أن هذا التحول قد يضعف جزئيًا نفوذ "إنفيديا" في سوق بنية الذكاء الاصطناعي، بعدما استفادت الشركة من الطلب الكبير على معالجاتها الرسومية خلال موجة الاستثمار في مراكز البيانات.

ويتزامن ذلك مع تحذيرات من ارتفاع الطلب على المعالجات المركزية بأكثر من المتوقع، في ظل استمرار الضغوط على سلاسل التوريد وأزمة شرائح الذاكرة.

وذكر موقع "تومز هاردوير" أن "بايت دانس" لا تمتلك فرقًا داخلية متخصصة في تصميم المعالجات، ولذلك قد تعتمد على فرق تطوير خارجية، بينها شركة "إنوستار" الصينية الناشئة، التي سبق أن استثمرت فيها.

وتشير تقارير إلى أن أسعار المعالجات المركزية لدى مورّدين رئيسيين مثل "إيه إم دي" و"إنتل" ارتفعت بأكثر من 30% خلال الأشهر الأخيرة، ما يزيد دوافع الشركات الكبرى لتطوير حلولها الخاصة.

وتُعد "بايت دانس" من أبرز الشركات الصينية العاملة في التطبيقات والخدمات السحابية، إذ تدير منصات وخدمات عدة، بينها تطبيق المحادثة "داوباو"، وأدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي، ونموذج توليد الفيديو "سي دانس 2.0".