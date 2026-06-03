"أنثروبيك" تبرم صفقة حوسبة ضخمة مع "سبيس إكس"

ستدفع "أنثروبيك" نحو 1.25 مليار دولار شهريًا حتى أيار/مايو 2029، مع زيادة السعة خلال أيار/مايو وحزيران/يونيو 2026 مقابل رسوم مخفضة. ويتيح الاتفاق لأي من الطرفين إنهاءه بعد إشعار مسبق مدته 90 يومًا...

وافقت شركة "أنثروبيك" على دفع نحو 45 مليار دولار لشركة "سبيس إكس" خلال ثلاث سنوات، مقابل الحصول على موارد حوسبة ضخمة لدعم نموذجها للذكاء الاصطناعي "كلود"، وفق إفصاح قُدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وبحسب الإفصاح، ستدفع "أنثروبيك" نحو 1.25 مليار دولار شهريًا حتى أيار/مايو 2029، مع زيادة السعة خلال أيار/مايو وحزيران/يونيو 2026 مقابل رسوم مخفضة. ويتيح الاتفاق لأي من الطرفين إنهاءه بعد إشعار مسبق مدته 90 يومًا.

وكانت "أنثروبيك" قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها حصلت على أكثر من 300 ميغاواط من قدرة الحوسبة في مركز بيانات تابع لـ"سبيس إكس" في ممفيس، يُعرف باسم "كولوسوس 1"، من دون الكشف حينها عن الشروط المالية للاتفاق.

وتوسعت الشراكة لاحقًا لتشمل سعة إضافية في مركز بيانات ثانٍ تابع لـ"سبيس إكس"، وفق منشور لتوم براون، الشريك المؤسس في "أنثروبيك" وكبير مسؤولي الحوسبة فيها. ورفضت الشركة التعليق بما يتجاوز الإشارة إلى منشور براون.

وتمنح الصفقة "أنثروبيك" موارد حوسبة تحتاج إليها لتلبية الطلب المتزايد على أدواتها، خصوصًا في مجالات البرمجة والمهام الإنتاجية الأخرى، مع توسع استخدام نموذج "كلود" بين العملاء.

في المقابل، تعزز الصفقة إيرادات "سبيس إكس" من قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما اندمجت مع شركة "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك في وقت سابق من هذا العام، ضمن مساعٍ لبيع الوصول إلى بنيتها التحتية الحاسوبية.

وقالت "سبيس إكس" في إفصاحها التنظيمي إنها تتوقع إبرام اتفاقات مشابهة لتوفير قدرات حوسبة لشركات أخرى، في مؤشر إلى تحول موارد الحوسبة المتقدمة إلى مصدر دخل متنامٍ في سباق الذكاء الاصطناعي.