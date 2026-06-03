"تشات جي بي تي" يتجاوز مليار مستخدم نشط شهريًا

تعكس هذه الأرقام تسارع المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع سعي الشركات الكبرى إلى توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز حضورها قبل دخول مرحلة الطروحات العامة في الأسواق المالية...

سجل تطبيق "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم، ليصبح أسرع تطبيق في التاريخ يصل إلى هذا الرقم، وفق بيانات شركة "سنسور تاور" المتخصصة في تحليلات السوق.

ويأتي هذا النمو السريع في وقت تحتدم فيه المنافسة بين "أوبن إيه آي" وشركة "أنثروبيك" على سوق الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد توسعًا متسارعًا عالميًا.

وقالت "سنسور تاور" إن التطبيق بلغ هذا المستوى خلال أيار/مايو 2026، بعد نحو ثلاث سنوات فقط من إطلاقه، متفوقًا من حيث سرعة النمو على تطبيقات كبرى مثل "غوغل مابس" و"تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

وفي المقابل، أظهرت البيانات أن مستخدمي "تشات جي بي تي" في الولايات المتحدة الذين حمّلوا تطبيق "كلود" التابع لـ"أنثروبيك" خلال الربع الأول من عام 2026 خفضوا وقت استخدامهم لتطبيق "تشات جي بي تي" بنسبة 5% بعد شهر واحد من تنزيل التطبيق، مقارنة بمتوسط استخدامهم خلال الأشهر الثمانية السابقة.

وتزامنت هذه المؤشرات مع استعداد الشركتين لدخول أسواق المال، إذ قدمت "أنثروبيك" طلبًا سريًا للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، بينما أفادت تقارير بأن "أوبن إيه آي" تستعد بدورها لتقديم طلب طرح عام أولي خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب بيانات "سنسور تاور"، بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا لتطبيق "كلود" نحو 56 مليون مستخدم حتى الربع الثاني من العام الحالي، فيما تجاوز معدل نمو مستخدميه السنوي 640%، مقارنة بنمو بلغ 62% لمستخدمي "تشات جي بي تي".

وتعكس هذه الأرقام تسارع المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع سعي الشركات الكبرى إلى توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز حضورها قبل دخول مرحلة الطروحات العامة في الأسواق المالية.