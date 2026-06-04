"سراج".. الذكاء الاصطناعي رفيق دراسة يومي للطلاب في الأردن

أظهر مشروع "سراج" التعليمي في الأردن انتشارا واسعا منذ إطلاقه، مع اعتماد أكثر من مليون طالب وعشرات الآلاف من المعلمين عليه لدعم الدراسة والمراجعة. وتؤكد وزارة التربية أن المنصة تعزز التعلم الذاتي وتساعد في تبسيط المناهج وتوفير أدوات تفاعلية للطلبة

مع "سراج" أصبحت المعلومة أقرب، والمراجعة أسهل، والثقة خلال الاختبارات أكبر.. بهذه الكلمات لخصت الطالبة الأردنية أسماء النعيمي تجربتها مع مشروع المساعد التعليمي الذكي الأردني، بوصفه تجربة لا تكتفي بتقديم إجابات، بل تسعى لإعادة هندسة علاقة الطالب بالدراسة نفسها.

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وقالت أسماء في حديث مع وكالة "رويترز" للأنباء، إن المنصة سهلت عليها دراسة المواد المختلفة، وذلك "من خلال الشروحات الواضحة والأنشطة التعليمية المتنوعة، واللي ساعدتنا نفهم الدروس وتثبت المعلومات بطريقة أسهل"، مضيفة أن "سراج" وفر للطلبة طريقة سهلة وآمنة للوصول إلى ‌المعلومة في أي وقت مما جعل التعلم أكثر مرونة وسهولة.

و"سراج"، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في الأردن في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أحد مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب والمعلمين في العملية التعليمية. وهو منصة تفاعلية تتيح للطالب طرح الأسئلة والحصول على شرح مبسط وفوري مستند إلى المناهج الرسمية، إلى جانب أنشطة وتمارين تدعم الفهم والمراجعة قبل الاختبارات. كما يساند التعلم الذاتي ويخفف بعض الأعباء التحضيرية عن المعلم من دون أن يكون بديلا عنه.

ومنذ إطلاقه، تفاعل مع "سراج" أكثر من مليون طالب و100 ألف معلم، فيما يجري العمل على تطويره ودمجه ضمن أنظمة إدارة التعلم التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وفي الاستخدام اليومي، يتعامل الطالب مع "سراج" ⁠كما لو كان محادثة سريعة، إذ يمكنه فتح المنصة عبر الهاتف أو الكمبيوتر وكتابة سؤاله أو طرحه صوتيا ليحصل مباشرة على شرح مبسط مرتبط بالدرس في الكتاب المدرسي. وبعد ذلك، يمكنه حل تمارين مرتبطة بالمحتوى أو طرح أسئلة إضافية حتى يتأكد من الفهم. ويستخدم بعض الطلبة المنصة للمراجعة قبل الامتحانات أو لتلخيص الدروس، فيما يلجأ إليها المعلمون لتحضير الشرح أو إعداد أنشطة وأسئلة مرتبطة بالمناهج.

"ليس بديلا عن المعلم"

قالت تينا صويص، مستشارة تكنولوجيا التعليم لوزير التربية والتعليم الأردني، إن "سراج" بدأ يدخل فعليا في سلوك التعلم اليومي داخل المدرسة وخارجها، موضحة أن الطلبة يستخدمون المنصة للحصول على شرح سريع أو مراجعة الدروس والتحقق من الإجابات المرتبطة بالمنهج، فيما يستعين بها المعلمون لمساندة الطلبة الذين يحتاجون إلى متابعة إضافية.

وأضافت صويص لـ"رويترز" أن قيمة "سراج" تتضح خاصة في الصفوف المكتظة، مؤكدة أن ذلك لا يلغي دور المعلم، بل يمنح الطالب فرصة إضافية للفهم. وأشارت كذلك إلى استفادة الطلبة المكفوفين من الواجهة الصوتية، إضافة إلى دعم الطلبة المتغيبين بسبب المرض في مراجعة ما فاتهم من دروس.

وقالت إن ما يميز التجربة الأردنية هو التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه ‌نظاما تعليميا وطنيا ⁠مصمما بضوابط واضحة، وليس كأداة عامة. وأوضحت أن "سراج" يعتمد على "هندسة السياق بحيث تبنى الإجابات وفق الصف والمبحث والدرس والكتب المدرسية".

وأكدت صويص أن المخاوف المتعلقة بالدقة والاعتماد المفرط على التقنية والخصوصية تظل مخاوف مشروعة، ولذلك تتعامل الوزارة مع "سراج" بكونه "مشروعا تعليميا محوكما لا يعتمد على نموذج مفتوح"، بل يربط الإجابات بالمناهج الرسمية وسياق الدرس.

وأضافت أن المنصة أداة مساندة للتعلم وليست بديلا عن المعلم أو التفكير النقدي، فيما تُدار قضايا الخصوصية وحوكمة البيانات وفق ضوابط تضع مصلحة الطالب أولا، من خلال تقليل البيانات الحساسة وضبط الوصول واستخدام التحليلات لتحسين الخدمة التعليمية فقط.

تحديات ونتائج

في مدرسة تلاع ⁠العلي الثانوية للبنات في العاصمة عمان، قالت المديرة نبيلة فريحات إن "سراج" لم يعد مجرد منصة تعليمية، بل أصبح "رفيق تعلم حقيقي للطالبات بتسهيله الوصول إلى المعلومة، وجعل التعلم أقرب وأفيد، وساعد الطالبات على اكتشاف قدراتهن وأن يصبحن شريكات بصورة أكبر في رحلتهن التعليمية".

وأوضحت أن المدرسة واجهت في بداية التطبيق تحديات طبيعية "تمثلت أساسا في الجوانب التقنية، وتفاوت المعرفة الرقمية لدى الطالبات، والتردد الأولي في ⁠استخدام المنصة وعدم إدراك قيمتها التعليمية".

لكنها قالت إن هذه التحديات جرى التعامل معها من خلال التوعية والتمكين والشراكة عبر تشكيل فريق متخصص بمنصة "سراج"، وتنفيذ برامج تدريبية وإنتاج فيديوهات إرشادية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور من خلال لقاءات توعوية دعمت متابعة الطالبات وتشجيعهن على الاستفادة من المنصة.

وأضافت أن نتائج هذا المسار بدأت تظهر بوضوح مع مرور ⁠الوقت، إذ انتقلت الطالبات من مرحلة التعرف إلى التمكين والتفاعل والإبداع، وأصبحن أكثر قدرة على التعلم الذاتي والوصول إلى المعرفة بصورة مستقلة.

كما قالت إن أثر "سراج" لم يقتصر في الجانب الأكاديمي، بل امتد إلى الحياة المدرسية من خلال مبادرات وأنشطة ومعارض تعليمية عززت الإبداع والعمل التعاوني، ووفرت للمعلمات فرصا أوسع لتطبيق التعليم المتمايز ومراعاة الفروق الفردية.

واليوم، لا ينظر كثير من الطلاب إلى "سراج" كأداة إضافية، بل كجزء من يومهم الدراسي. وتقول أسماء النعيمي "خلّى الدراسة أوضح وأسهل… وحتى أمتع".