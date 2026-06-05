"ناسا" تراهن على الطاقة النووية لبناء قاعدة دائمة على القمر

يؤكد مختصون أن الطاقة النووية تبقى الخيار الأقدر على دعم قاعدة قمرية مستدامة، في وقت تعمل فيه الصين وروسيا أيضًا على مشروع لنشر مفاعل نووي على القمر بحلول عام 2035...

تتجه وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى توسيع برنامجها القمري "أرتميس" من مهمات استكشافية مؤقتة إلى مشروع طويل الأمد يهدف إلى إنشاء موطن بشري دائم على سطح القمر بحلول عام 2036.

وتعتمد الرؤية الحالية على سلسلة مهمات متتالية، تبدأ باختبار مركبات الهبوط القمرية خلال "أرتميس-3" عام 2027، ثم إرسال طاقم بشري ضمن "أرتميس-4" مطلع عام 2028، وصولًا إلى "أرتميس-5" في أواخر العام نفسه، بهدف وضع الأسس الأولى لمستوطنة دائمة قرب القطب الجنوبي للقمر.

ولا تُطرح القاعدة المرتقبة باعتبارها محطة علمية فحسب، بل مركزًا للأبحاث واستغلال الموارد القمرية، ومنصة محتملة للرحلات المأهولة إلى المريخ. غير أن هذه الخطط تصطدم بتحدّ أساسي يتمثل في توفير مصدر طاقة مستقر وقادر على العمل في ظروف القمر القاسية.

ورغم اعتماد كثير من المركبات الفضائية على الألواح الشمسية، فإنها لا تبدو كافية لتشغيل قاعدة مأهولة على المدى الطويل. فالقمر يكاد يخلو من غلاف جوي يخفف التقلبات الحرارية، إذ قد تصل الحرارة نهارًا إلى نحو 121 درجة مئوية، وتنخفض ليلًا إلى نحو 133 درجة مئوية تحت الصفر، ما يجعل الحاجة إلى مصدر طاقة متواصل أمرًا حاسمًا للتدفئة والتبريد وتشغيل الأنظمة الحيوية.

وتزداد أهمية الكهرباء في حال بدأت القاعدة استخراج المياه من التربة القمرية، لاستخدامها في الشرب والزراعة، أو تحليلها كهربائيًا إلى هيدروجين وأكسجين لإنتاج وقود الصواريخ. وتشير التصورات الحالية إلى أن المفاعل النووي القمري قد يكون بحجم سيارة كبيرة تقريبًا، مع قدرة على توليد كهرباء تكفي لتشغيل مبنى مكاتب كامل.

لكن بناء مفاعل نووي على القمر يفرض تحديات هندسية كبيرة، بينها تحمّل الغبار القمري الكاشط، وتقلبات الحرارة الحادة، واصطدامات النيازك الدقيقة، والهزات القمرية، والإشعاع الكوني. كما يتطلب المشروع تطوير أنظمة هبوط آمنة، وحماية إشعاعية متقدمة، وشبكات كهرباء قادرة على دمج المفاعل في قاعدة دائمة.

وتبرز كذلك مخاوف متعلقة بنقل الوقود النووي عبر الصواريخ، إلى جانب صعوبة تبريد المفاعل في بيئة فراغية، حيث لا يمكن الاعتماد على الهواء أو الماء كما يحدث على الأرض، ما يستدعي أنظمة قادرة على تبديد الحرارة مباشرة إلى الفضاء.

وتُعد الصيانة تحديًا إضافيًا، نظرًا إلى محدودية عدد رواد الفضاء وقطع الغيار المتاحة على القمر، ما يعني أن المفاعل يجب أن يعمل باعتمادية عالية ولفترات طويلة بأقل تدخل بشري ممكن.

ويرى خبراء أن الجدول الزمني لتصميم واختبار وإطلاق وتشغيل جيل جديد من المفاعلات القمرية قبل عام 2030 شديد الطموح. ومع ذلك، يؤكد مختصون أن الطاقة النووية تبقى الخيار الأقدر على دعم قاعدة قمرية مستدامة، في وقت تعمل فيه الصين وروسيا أيضًا على مشروع لنشر مفاعل نووي على القمر بحلول عام 2035.

وتشير هذه السباقات المتوازية إلى أن الطاقة النووية قد تصبح عنصرًا حاسمًا في مستقبل الاستيطان الفضائي، سواء عبر جهود منفردة أو من خلال تعاون دولي.