دعاوى جديدة ضد "إكس إيه آي" بسبب صور مهينة مولدة عبر "غروك"

تأتي القضية في وقت يتزايد فيه الجدل داخل المملكة المتحدة بشأن دور ماسك وتأثيره في النقاشات السياسية المحلية، بينما لم تصدر "إكس إيه آي" تعليقا رسميًا على الدعوى حتى الآن.

تتجه شركة "إكس إيه آي" المملوكة لإيلون ماسك إلى مواجهة ضغوط قانونية متزايدة، بعدما أعلن محامٍ يمثل النائبة العمالية البريطانية جيس أزاتو أن عددا من الأشخاص أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى إجراءات قضائية ضد الشركة على خلفية محتوى جنسي ومهين أُنتج بواسطة روبوت الدردشة "غروك".

وجاء ذلك عقب رفع أزاتو دعوى أمام المحكمة العليا في لندن تطالب فيها بتعويضات، متهمة الشركة بالسماح بإنشاء وتداول صور مفبركة تظهرها بملابس سباحة، إضافة إلى مقطع فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي قالت إنه يصورها وكأنها تُخدَّر تمهيدا لاعتداء جنسي.

وقال رافي نايك، المدير القانوني في مكتب "AWO"، إنه يمثل حاليا عدة أفراد يسعون لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد "إكس إيه آي" بسبب محتوى مهين وغير توافقي أُنتج عبر "غروك"، مشيرا إلى أن بعض المتضررين واجهوا صعوبات في إزالة الصور من منصة "إكس" قبل حصولهم على دعم قانوني.

وتستند الدعوى إلى أن الشركة انتهكت قوانين حماية البيانات واعتدت على خصوصية أزاتو عبر إتاحة إنتاج تلك المواد. ويرى مقدمو الدعوى أن القضية قد تشكل اختبارا قانونيا مهما لمسؤولية مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي عن القرارات التصميمية التي تسمح بمثل هذه المخرجات.

وكانت منصة "إكس" شهدت مطلع العام انتشارا واسعا لما عُرف باتجاه "تحويل الصور إلى صور بملابس سباحة"، إذ تمكن المستخدمون من تعديل صور أشخاص حقيقيين عبر أوامر تطلب إظهارهم بملابس أكثر كشفا أو إزالة ملابسهم. ووفقا لباحثين، أُنتجت ملايين الصور ذات الطابع الجنسي خلال فترة قصيرة، ما أثار انتقادات حادة للتقنية.

وفي أعقاب الجدل، فرضت "xAI" قيودا إضافية على الأداة، من بينها وضع بعض الميزات خلف اشتراك مدفوع وتقليص قدرة المستخدمين على إنشاء صور جنسية لأشخاص حقيقيين.

وأكدت أزاتو أن تحركها القانوني يهدف إلى ترسيخ مبدأ مساءلة شركات الذكاء الاصطناعي عن الخيارات التي تعتمدها عند إطلاق منتجاتها، معتبرة أن بالإمكان وضع ضوابط تقنية تمنع إنتاج هذا النوع من المحتوى، لكنها لم تُعتمد في ذلك الوقت.

وأضافت أن مشاهدة صور مزيفة وغير توافقيّة لها تسببت لها بضرر نفسي كبير، مشيرة إلى أن احتجاجها على الظاهرة سابقا قوبل بحملة من الإساءات عبر منصة "إكس". كما اتهمت ماسك بالمساهمة في تضخيم الهجمات ضدها بعد تفاعله مع منشورات تناولت القضية.

وحظيت أزاتو بدعم سياسي، إذ وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الصور التي استهدفتها بأنها "مقززة"، معتبرا أن لجوءها إلى القضاء ضد "إكس إيه آي" خطوة مبررة.

وتأتي القضية في وقت يتزايد فيه الجدل داخل المملكة المتحدة بشأن دور ماسك وتأثيره في النقاشات السياسية المحلية، بينما لم تصدر "إكس إيه آي" تعليقا رسميًا على الدعوى حتى الآن.