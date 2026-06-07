"أوبن إيه آي" تعيد تشكيل "تشات جي بي تي" ليصبح منصة شاملة

يعكس التوسع المرتقب توجه الشركة نحو بناء منظومة خدمات أوسع حول "تشات جي بي تي"، بما يعزز ارتباط المستخدمين بالمنصة ويزيد الاعتماد عليها في مجالات تتجاوز المحادثة التقليدية...

تستعد شركة "أوبن إيه آي" لإطلاق أكبر تحديث لمنصة "تشات جي بي تي" منذ تدشينها، في خطوة تهدف إلى تحويل الخدمة من روبوت محادثة إلى منصة متكاملة تضم أدوات للبرمجة ووكلاء ذكاء اصطناعي وخدمات رقمية متنوعة، ضمن مساعي الشركة لتوسيع مصادر إيراداتها وتعزيز حضورها في سوق المؤسسات.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، استنادًا إلى موظفين حاليين وسابقين في الشركة، أن المشروع يأتي في إطار إعادة هيكلة أوسع تمنح أولوية أكبر لعملاء الشركات والمؤسسات، بالتزامن مع اشتداد المنافسة مع شركة "أنثروبيك".

وبموجب التحديثات المرتقبة، ستحصل أداة البرمجة "كودكس" على حضور أكبر داخل المنصة وموارد إضافية، على أن تبدأ التغييرات بالوصول إلى مستخدمي الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية خلال الأسابيع المقبلة.

وتعمل "أوبن إيه آي" أيضًا على إعادة تصميم واجهة المستخدم بهدف توجيه المستخدمين نحو خدمات جديدة، تشمل البرمجة وتوليد الصور وأدوات مقدمة من شركاء خارجيين، مثل "كانفا" و"بوكينغ دوت كوم".

وبحسب التقرير، يشكل المشتركون المدفوعون النسبة الأكبر من مستخدمي "كودكس"، بينما تمثل الشركات والمؤسسات نحو 40% من إيرادات "أوبن إيه آي"، مع توقعات بارتفاع مساهمتها إلى 50% بحلول نهاية العام.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن "تشات جي بي تي" يخدم أكثر من 900 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، فيما تجاوز عدد المشتركين الأفراد 50 مليونًا.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن طرح عام أولي محتمل للشركة. ووفق تقارير سابقة، بدأت "أوبن إيه آي" إعداد ملفات مرتبطة بخطط الإدراج في السوق الأميركية، رغم تأكيد الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن قرار الطرح سيعتمد على الظروف المناسبة وليس على جدول زمني محدد.

ويعكس التوسع المرتقب توجه الشركة نحو بناء منظومة خدمات أوسع حول "تشات جي بي تي"، بما يعزز ارتباط المستخدمين بالمنصة ويزيد الاعتماد عليها في مجالات تتجاوز المحادثة التقليدية.