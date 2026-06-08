الصين تمنح الروبوتات هوية رقمية

أثار المشروع نقاشات بشأن الخصوصية وحدود الرقابة على التقنيات الذكية، خاصة مع إمكانية استخدام البيانات المجمعة لمتابعة أداء الروبوتات بشكل مستمر أو إدارتها عبر أنظمة مركزية...

أطلقت الصين نظامًا وطنيًا جديدًا يزوّد الروبوتات الشبيهة بالبشر بهوية رقمية فريدة ترافقها طوال دورة حياتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة التنظيمية على قطاع الروبوتات والحد من المخاطر التقنية والأمنية المرتبطة بتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي.

ويعتمد النظام على رمز تعريفي مكوّن من 29 خانة يُخصص لكل روبوت يُصنع داخل الصين، ويتيح تسجيل بياناته الأساسية، بما في ذلك الشركة المنتجة والمواصفات التقنية ومستوى الذكاء الاصطناعي وسجل الصيانة والتحديثات البرمجية.

وتُدار هذه الآلية عبر "منصة إدارة دورة الحياة الكاملة للروبوتات البشرية"، التي طورتها جهات تنظيمية تابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للروبوتات العاملة في البلاد. وتشير المعطيات إلى انضمام أكثر من 100 شركة ونحو 200 نموذج روبوت إلى المنصة، مع تسجيل عشرات آلاف الوحدات.

ويركز المشروع على تعزيز قابلية التتبع، بما يسمح بمراقبة الروبوت منذ خروجه من المصنع وحتى انتهاء عمره التشغيلي، بما في ذلك متابعة مؤشرات الأداء مثل حالة البطارية واستهلاك المكونات الميكانيكية والبيانات المرتبطة بعمليات التعلم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويعدّ مراقبون هذه الخطوة جزءًا من توجه صيني نحو ما يُعرف بحوكمة الذكاء الاصطناعي المادي، حيث تُعامل الروبوتات باعتبارها كيانات رقمية يمكن إدارتها وتتبعها ضمن منظومة وطنية متكاملة، وليس مجرد آلات مستقلة.

وتأتي المبادرة في وقت يشهد فيه قطاع الروبوتات الصيني نموًا متسارعًا، مدفوعًا بتوسع شركات متخصصة تطور روبوتات قادرة على الحركة والتفاعل وتنفيذ مهام صناعية وخدمية معقدة. وترى السلطات أن النظام الجديد قد يسهم في تعزيز السلامة والأمان في بيئات حساسة مثل المستشفيات والمطارات والمدن الذكية.

في المقابل، أثار المشروع نقاشات بشأن الخصوصية وحدود الرقابة على التقنيات الذكية، خاصة مع إمكانية استخدام البيانات المجمعة لمتابعة أداء الروبوتات بشكل مستمر أو إدارتها عبر أنظمة مركزية.

ويرى متابعون أن التجربة الصينية قد تمثل نموذجًا أوليًا لتنظيم الروبوتات عالميًا خلال السنوات المقبلة، مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة والعمل.